Es tendencia. Además de los retos virales, los test de personalidad han pasado a convertirse en la atracción principal de las redes este 2021, al punto de ubicarse entre lo más comentado en Internet. No hay día que Facebook o Twitter no nos sorprendan, y hoy no podía ser la excepción. ¿Habías pasado por una prueba como esta antes? Anímate, no te arrepentirás. No esperes más.

Como todos los retos de este tipo, este test consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Cómo abrazas en la actualidad? Piensa bien tu respuesta porque te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer secretos de ti que tú mismo desconocías. Mira con atención y responde cuanto antes: ¿1, 2, 3 o 4?

IMAGEN COMPLETA

Mira la imagen, dinos cómo abrazas y revela nuevos rasgos de tu personalidad con este test (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL RETO

ABRAZO 1

Si tu respuesta fue el abrazo número 1, déjanos decirte que eres de las personas a las que realmente le importa la amistad. Asimismo, en el caso de que te encuentres o hayas tenido pareja, este tipo de abrazo significa que esa persona fue tu cómplice en todo momento. Eres una persona segura de si misma y siempre tendrás presente a tu pareja en las buenas y malas. Eres un romántico y vas en busca de un alma gemela.

ABRAZO 2

Por otro lado, si el abrazo con el que te identificaste fue el segundo, esto quiere decir que la pasión es tu principal característica. Buscas un impulso apasionado constante y subestimas otros aspectos relacionales que podrían llevarte a la felicidad. En esta misma línea, sueles cansarte rápido de tu pareja cuando la pasión cede, siendo esto algo en lo que deberás trabajar desde ya, puesto que podrías dejar ir al amor de tu vida sin darte cuenta.

ABRAZO 3

Ahora bien, si la imagen que llamó atención de este test y que por ende te representa fue el abrazo número 3, tienes que saber eres una persona insegura que siempre está detrás de la aceptación de su pareja A menudo no sientes en la capacidad de seguir adelante y tu compañero de vida debe poder brindarte la seguridad que te falta con mucha frecuencia. ¡Ánimo!

ABRAZO 4

Finalmente, y no por eso menos importante, si elegiste la cuarta opción entre todas, esto solo significa que eres de las personas que van por el mundo en busca de confianza. Te caracterizas por el introvertido y cauteloso, lo mismo que te llevará a abrirte solo con la persona indicada. Necesitas confiar ciegamente en tu pareja. Por último, recuerda que la sinceridad para ti es la base de una relación.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

