No dejes pasar esta oportunidad así como así. Llegó la hora conocerte con este test de personalidad, para lo cual solo deberás mirar atentamente la imagen y decirnos qué figura fue la primera en captar tu vista. ¿Estás listo? Tal y como suele suceder con los retos virales, las pruebas psicológicas se han apoderado de las redes sociales, al punto de convertirse en el contenido más compartido entre millones de usuarios. Recuerda, no hay respuesta incorrecta, por lo que puedes sentirte libre de escoger sin miedo en este desafío visual.

Ojo, tenemos algunos consejos que te ayudarán a completar esta prueba de manera óptima. Te recomendamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido, pues necesitarás de mucha concentración. No te preocupes por el tema del tiempo, puesto que no estás completando un reto. Eso sí, se lo más sincero posible al momento de elegir y no hagas trampa. Buena suerte.

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la imagen? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad. Observa con atención y dinos si viste un rostro o una llave. Líneas abajo conocerás el significado de cada una de las figuras.

IMAGEN COMPLETA

Elige una de las figuras y descubre qué tipo de persona eres con este test de personalidad (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

UN ROSTRO

Si lo primero que viste fue el rostro de una persona, podrías ser alguien que procura ocultar sus emociones. Los demás te ven como una persona sumamente fuerte, aunque en realidad no eres así. Eres muy respetuoso y cordial con todos. No tomas ninguna decisión de manera apresurada y prefieres caminar a paso lento pero seguro. Tu familia es muy importante para ti.

UNA LLAVE

Si lo primero que viste fue una llave, podrías ser una persona que se caracteriza por ser muy serena. No te gustan las discusiones y evitas a toda costa entrar en conflicto con los que te rodean. Eres consciente de lo que quieres en la vida y pones toda tu energía y atención en ello.

Eres muy atento, cordial y amoroso con todo el que se cruza en tu vida. Prefieres tener pocos amigos pero los mejores. La soledad no es algo que te atemorice ya que, al contrario, disfrutas mucho pasar tiempo contigo a solas. No te gusta quedarte quieto y siempre estás pensando en proyectos futuros.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

