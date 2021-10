Cada test viral de personalidad que circula en Facebook y otras redes sociales tiene como fin ayudar a los usuarios a saber más sobre sus formas de ser. Dicho ello, la prueba psicológica de esta nota es capaz de indicarte si eres una persona comprensiva.

Para sumarte al test no tienes que hacer nada del otro mundo. Solo debes contestar esta pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? Te sorprenderá saber que, según MDZ Online, tu respuesta es muy importante para que conozcas cómo eres realmente.

Pero ojo, es necesario que seas honesto(a). Solo hay dos opciones posibles en la ilustración: una mariposa y una calavera. No hay más. Cada alternativa posee un significado diferente. Si ya te quedó todo claro, participa.

Imagen del test viral

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona comprensiva. Solo dinos qué ves primero. ¿Una mariposa o una calavera? (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Mariposa:

Si lo primero que viste fue la mariposa, eres una persona que tiene un gran poder de observación. Guardas secretos vergonzosos de mucha gente que confía en ti. Eres alguien perfeccionista. No descansas hasta que algo te salga como quieres. Eres bueno(a) dando consejos. Destacas por tu fidelidad y romanticismo en tus vínculos. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Te gusta pasar tiempo a solas.

Calavera:

Si lo primero que viste fue la calavera, eres una persona amable. Siempre tratas de ponerte en los zapatos del otro para ayudar. No te asustan los cambios. Los desafíos no te generan miedo. Sabes lo que quieres. Confías en ti y en tu potencial. No te importa lo que el resto opine de ti. Eres auténtico(a).

