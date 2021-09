En Facebook y otras redes sociales, abundan los test de personalidad por una sencilla razón: estos permiten a los usuarios conocer más sobre su persona. Dicho ello, la prueba viral psicológica que te presentamos ahora es capaz de revelarte si eres arrogante.

Participar en este test viral no es nada complicado de hacer. Solo basta con responder qué ves primero en la imagen que acompaña esta nota. Nada más. MDZ Online informó claramente que lo que contestes será determinante para que sepas sobre tu forma de ser.

La decisión de participar es toda tuya. Si te animas, te recomendamos que seas honesto(a), pues cada opción presente en la ilustración (perro y mano) posee un significado distinto. No digas después que no te avisamos.

Imagen del test viral

¿Qué ves primero en la imagen? (Foto: MDZ Online)

Respuesta del test viral

Perro

Si lo primero que viste fue un perro, eres una persona muy comprometida con todo lo que haces. Eres muy leal. Siempre cumples con tu palabra. Tienes objetivos concretos. Eres una persona romántica y generosa. Das todo por aquellos que amas.

Mano

Si lo primero que viste fue una mano, eres una persona muy observadora y perfeccionista. Hay quienes te consideran como alguien arrogante. Los errores no están permitidos en tu vida. No te gusta discutir, odias la falsedad y no soportas la hipocresía. Te alejas de gente que critica a otras personas.

