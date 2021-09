En esta nota podrás saber más sobre tu forma de ser. ¿Cómo? Pues aquí te presentamos un test de personalidad que causa sensación en redes sociales como Facebook porque es capaz de decirte si eres alguien sensible. Sí, en serio. Lee a continuación lo que tienes que hacer para sumarte a esta prueba viral psicológica.

Solo tienes que contestar esta pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? Tu respuesta será determinante para que recibas esa información valiosa sobre tu personalidad, según informó MDZ Online en su página web.

Antes de participar, recuerda que debes ser honesto(a) a la hora de contestar la interrogante. Solo hay dos opciones en la ilustración: un foco y un elefante. Cada alternativa tiene un significado diferente. Dicho todo ello, ¡adelante!

Imagen del test viral

¿Qué ves primero en la ilustración? (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Foco

Si lo primero que viste fue el foco, eres una persona muy extrovertida. No soportas que alguien te ordene. Piensas que todo lo que haces está bien. Odias la falsedad. Te encanta hacer amigos nuevos. No te importa lo que los demás opinen de ti No eres de callarte cuando algo te molesta. Destacas por tu autenticidad.

Elefante

Si lo primero que viste fue el elefante, eres alguien que se caracteriza por su sabiduría. Te admiran por tu inteligencia. Te esfuerzas bastante para alcanzar tus objetivos. Disfrutas mucho el proceso. Destacas por ser una persona muy empática y sensible. Eres atento(a), amable y muy generoso(a).

