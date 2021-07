Para miles de internautas los test virales de personalidad se han vuelto en una fuente inagotable de entretenimiento en Facebook y demás redes sociales. Y es que el contenido de estos test psicológicos nos sorprende, pues son capaces de revelarnos rasgos sobre nuestra personalidad que desconocíamos con solo responder una pregunta. Tenemos que recordar que la cuarentena, provocada por la propagación del COVID-19, ocasionó que los cibernautas buscarán diferentes formas de diversión desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Mira con atención la ilustración que te mostraremos. En la imagen se pueden ver varias formas, cada una completamente distinta de la otra. Según tu personalidad, podrás visualizar una figura determinada o específica, de esta manera estarás muy cerca a la respuesta final

Una vez que ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás el significado de cada figura y lo que influirá en ti. Debemos recordar que tienes que ser lo más sincero posible, pues tu respuesta determinará los resultados que consigas en este test viral de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Tu elección te revelará los secretos más oscuros de tu personalidad. | Foto: iProfesional

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Dos hombres

Pones las prioridades del otro siempre adelante de las tuyas. Te entregas tanto al resto que piensas demasiado en ellos y tu consideración por el otro puede ser hasta exagerada. ¡Aprende a ponerte primero! Está perfecto ser respetuoso y atento con los demás, pero debes saber cuidarte a ti mismo para estar en forma y así poder ayudar a los demás.

Explosión de agua

Tu persona siempre está en búsqueda de un ataque sorpresa. Observador, te das cuenta que no todo es lo que parece y por eso eres cuidadoso con lo inesperado. Lo seguro es lo tuyo, ya que no te gusta correr ningún riesgo y optas por no probar cosas nuevas antes de que salga todo mal.

Cráneo

Si lo primero que viste fue un cráneo, significa que tienes una mirada positiva de la vida. Aprecias lo que te rodea con un ojo diferente al del resto. Te destacas por ser una persona fuerte, vivaz y muy extrovertida, a la que se le notan la determinación y ganas de triunfar.

