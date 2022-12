Deja tus prejuicios de lado y anímate a pasar por este test viral en cuestión de segundos. Todo lo que tienes que hacer en la prueba psicológica de hoy es mirar la imagen, elegir una de las cinco siluetas que hay y leer lo que significa para ti al final de la nota. Según tu respuesta en este acertijo visual, podrás descubrir cuál es tu tipo de mentalidad en la actualidad, por lo que más te vale prestar mucha atención. ¿Te animas a ver lo que este desafío tiene por ‘decirte’? No dejes pasar esta ocasión única.

Solo cuando tengas tu elección en este test viral, podrás conocer lo que significa cada elemento que posiblemente hayas visto, así conocerás más detalles de tu personalidad que no sueles mostrar ante las demás personas.

Las opciones que te mostraremos son múltiples. Pues tienes hasta cinco siluetas para elegir, pero solamente deberás quedarte con una. No sabemos qué motivará tu elección, pues aunque no lo creas tu personalidad determinará ello.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Test viral: la silueta que elijas en la prueba revelará cuál es tu tipo de mentalidad (Foto: GenialGuru).

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

SILUETA #1

Si elegiste a la primera chica, probablemente eres una persona entusiasta y segura de sí misma. Te gusta probar cosas nuevas y te atraen los desafíos. Por lo general, eres quién mantiene la mente fría ante las dificultades. Eres paciente y estás dispuesto a esperar por alcanzar tus metas, porque sabes que, con tu poder de decisión y esfuerzo, siempre podrás alcanzarlas.

SILUETA #2

Eres una persona sociable, de las que no tienen problemas en asistir a una reunión en la que conocen a pocas personas, porque sabes establecer vínculos con los demás, romper el hielo y hacer amigos con facilidad. Tienes buen humor y eres alegre, e incluso cuando te sientes triste prefieres mantener la sonrisa frente a quienes te rodean. En las adversidades eliges mantener arriba el optimismo y, aunque a veces seas un poco ingenuo, a menudo sabes cómo cumplir tus objetivos. Eres sensible, por lo que una palabra descuidada que alguien diga con o sin mala intención sobre ti puede herirte.

SILUETA #3

Si elegiste a la tercera chica, probablemente eres una persona tímida y estructurada. La espontaneidad no es lo tuyo, pero eso te hace una persona muy organizada. No sueles establecer relaciones instantáneas con los demás, por lo que los que te rodean suelen tener la grata oportunidad de ver tu verdadera personalidad cuando llegas a conocerlos bien. No eres rencoroso y evitas los conflictos. Te preocupas mucho por los sentimientos de los demás y estás listo para sacrificar algo para que tus seres queridos sean felices. A la vez, la armonía es esencial para ti, por eso es que de vez en cuando necesitas estar solo y disfrutar de tu propia compañía.

SILUETA #4

Si elegiste a la cuarta chica, seguramente eres una persona tranquila y cautelosa. Tienes buen dominio de tus emociones, por lo que a muchos les resultará difícil confundirte o hacerte enojar. Prefieres oír tu mente antes que tu corazón, por lo que algunos pueden creer que eres frío y reservado, pero lo cierto es que eres todo lo opuesto: sociable, amable y dulce. Te preocupas por los demás, evitas hacer acciones que puedan herir los sentimientos de otros y siempre estás listo para ayudar. Eres capaz de lidiar con cualquier obstáculo que debas enfrentar.

SILUETA #5

Las personas que eligen a la quinta chica se caracterizan por ser persistentes. Si elegiste esta opción, seguramente puedes definirte como autosuficiente, no pides ayuda, y eres tan obstinado que será difícil hacerte cambiar de opinión cuando ya tienes una idea en la mente. Estás dispuestos a hacer todos los cambios necesarios para conseguir tus objetivos, pero, en la vida personal, conocer nuevas personas no resulta tan sencillo, y quienes consiguen un lugar en tu corazón cuentan con la seguridad de que siempre podrán confiar en ti.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

