En la imagen del test visual se aprecia cuatro opciones. Cada pareja está demostrándose amor de manera muy distinta. Todos transmiten respeto, cariño y sobre todo sentimientos lindos para con el otro. Entre todas esas alternativas tienes que elegir sabiamente, pues de esta manera podrás acceder a los resultados que tiene para la prueba. Recuerda que no existe tiempo límite ni tampoco respuesta correcta, pero todo será interpretado y analizado para finalmente conocer si nuestra pareja está realmente enamorado de nosotros.

Mira la gráfica del test visual

A partir de este momento tienes que observar con bastante detenimiento la ilustración y elegir sabiamente para ti cuál de todas las parejas que aparecen es la que irradia más amor. Y una vez que hayas realizado tu selección, lo siguiente es que conozcas el significado de ese elemento. ¿Estás listo para las revelaciones?

Resulta importante ser sincero al momento de elegir una de las opciones que aparecen en la gráfica. | Foto: chedonna

Conoce los resultados del test visual

Abrazo 1. Si el primer abrazo te impactó más, significa que el aspecto más importante para ti en una relación amorosa es la amistad. Tu pareja también debe ser un amigo íntimo tuyo, una persona con la que puedas compartir experiencias y momentos, alegres o no, un confidente que te entienda profundamente y con el que sepas que puedes hablar de todo.

Abrazo 2. Si has elegido la segunda imagen, significa que la pasión no puede ni debe faltar nunca en una relación para ti. Tu pareja ideal es capaz de encender el fuego de tu deseo y satisfacerlo plenamente. Para ti, una relación es principalmente química. Sin esa química, la relación no puede sobrevivir, de lo contrario, lo das todo.

Abrazo 3. Si has elegido el tercer abrazo es porque para ti lo principal en una relación es la seguridad. Quieres estar al lado de alguien que sepa lo que quiere y que tenga confianza en sí mismo y en ti. Siempre te enamoras de personas fuertes, espiritualmente hablando. Los buscas para que te acompañen en tus esfuerzos y te den ánimos cuando sientas que las cosas no van a ir bien.

Abrazo 4. Si has elegido el cuarto abrazo, significa que en una relación antepones la confianza. Quieres una persona a tu lado en la que puedas confiar ciegamente. Te importa mucho este aspecto, la honestidad es un principio al que nunca renunciarías.

Es importante aclarar que a pesar de la aceptación de los test visual entre los internautas en las distintas redes sociales, estas pruebas no tienen validez científica. Fueron desarrolladas para divertir a los usuarios y si algunos datos coinciden con tu personalidad, son de casualidad.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

¿Logró aprender algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

