Pese a que existe una infinidad de emociones negativas, una de las más preocupantes, según mi percepción, es la envidia. No te mentiré que sí he sentido este rasgo en mi ser, pero de una manera sana; es decir, percibía que también podía conseguir esos objetivos o logros si me esfuerzo diariamente. Era como una motivación que me incentivaba a mostrar mi mejor versión y, gracias a ello, estoy cumpliendo cada una de mis metas. ¿Tu consideras que este sentimiento está en tu interior? En caso de no tenerlo claro, te presento este nuevo test visual que está dando la hora en Internet y las principales redes sociales, pues es capaz de brindarte dicha información de una forma entendible y en cuestión de segundos. Hasta el momento, ha obtenido un gran apoyo por los buenos comentarios que otorgaron aquellos usuarios que lo jugaron. Si estás listo para ser parte de esta experiencia, sigue las instrucciones detalladas en el siguiente párrafo.

Imagen del test visual

¿Ya visualizaste la imagen? De ser afirmativo, no tendrás que elegir una opción; por el contrario, estás apreciando una ilusión óptica que oculta las siguientes dos figuras: una llama y un rostro. La que hayas visualizado primero, se encargará de revelarte si eres envidioso. ¿Ya tienes claro qué siluetas observaste? Entonces, ¡lee los resultados ahora mismo!

TEST VISUAL | Son dos figuras que se esconden en la imagen. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

UNA LLAMA

¿Visualizaste esta figura? Entonces, te revela que eres una persona que no está dispuesto a permitir que los demás te superen en todos los sentidos. Cuando notas que alguien está logrando algo importante y está siendo felicitados por otros, sientes una gran molestia, pues consideras que tú debiste ser el primero.

UN ROSTRO

Si apreciaste esta silueta a primera vista, déjame indicarte que, como toda persona, sientes envidia, pero no al extremo. Por el contrario, esto te motiva a mejorar porque consideras que podrías conseguirlo. Es más, cuando notas que otros han conseguido algún logro, te acercas y lo felicitas con total devoción.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

