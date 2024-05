Cuando tengo la oportunidad de recibir información que será de mucha utilidad, no dudo en sacar el máximo provecho a ello. Es por eso que participé en este test visual y no me arrepiento porque pude averiguar cómo soy en realidad. Si tú quieres conocerte a la perfección, entonces también súmate a la prueba. Aquí nada más deberás responder una pregunta muy fácil: ¿Quién crees que rompió el jarrón? Mira la imagen que acompaña la nota y luego contesta, pero con sinceridad. Una mentira de dejará sin posibilidad de leer algo exacto y, por ende, perderás tu tiempo. No hagas algo que te genere arrepentimiento más tarde, por favor.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se puede apreciar a una mujer y a cuatro niños. Todos se encuentran en la sala de una casa. La chica se ha dado cuenta que un jarrón se cayó al suelo y se rompió. Ella sabe que uno de los pequeños ocasionó, pero nadie ha aceptado la culpa de lo sucedido. Dicho ello, indica quién crees que hizo lo que no debía. Una vez que hayas dado tu respuesta, lee los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra que una persona rompió el jarrón de una casa. ¿Quién crees que lo hizo? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Personaje A:

Si crees que este personaje rompió el jarrón, no existen los grises para ti. Consideras que las cosas o son blancas o negras. Eres una persona muy racional.

Personaje B:

Si crees que este personaje rompió el jarrón, eres una persona que considera que los accidentes no son muy importantes. Mucho menos las cosas materiales. No tienes prejuicios. Prefieres vivir relajado(a).

Personaje C:

Si crees que este personaje rompió el jarrón, eres una persona detallista y observadora. Consideras que no todo es lo que parece.

Personaje D:

Si crees que este personaje rompió el jarrón, eres una persona sensible. Te sueles sentir culpable de los problemas que se presentan. Necesitas protección y apoyo emocional cuando algo te sale mal y estás triste.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.