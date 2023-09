Si lo que buscas es identificar cuáles son tus virtudes y defectos en la actualidad, déjame decirte esta prueba podría ser de mucha ayuda para ti. Pocas veces un test visual consigue llamar la atención de millones de usuarios en un día, por lo que la calidad de este ejercicio está más que demostrada. ¿Estás listo para lo que se viene? Piensa muy bien tu decisión y no dejes pasar esta oportunidad. El único requisito que necesitas cumplir es contestar qué fue lo primero que viste en la imagen principal de la nota: la luna, el surfista o la ballena.

El autoconocimiento es fundamental para nuestro desarrollo personal y profesional. Conocer nuestras virtudes nos permite potenciarlas y aprovecharlas al máximo, mientras que ser conscientes de nuestros defectos nos brinda la oportunidad de trabajar en ellos y convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos.

Observa la imagen del test visual

Test visual de la luna, el surfista y la ballena: conoce tus virtudes y defectos (Foto: GenialGuru).

Si viste la luna...

La prueba sugiere que eres una persona altamente creativa, que no duda en dar rienda suelta a su imaginación. Este rasgo podría llevarte a disfrutar de momentos de soledad, pasando horas o incluso días inmerso en tus propios pensamientos. Sin embargo, esto no se percibe como algo negativo, ya que te permite enfocarte en tus propios proyectos y trabajar en lo que te apasiona.

Por otro lado, tu creatividad tiende a hacerte divagar de vez en cuando, por lo que a veces necesitarás el consejo de un amigo más pragmático que te ayude a mantener los pies en la tierra. Esto puede ser útil para lidiar con asuntos cotidianos o para llevar una vida más tranquila. Tienes un ritmo propio y no te gusta que te apresuren, porque comprendes cómo funciona el mundo dentro de tu mente.

Si ves un surfista...

Si lo primero que notaste fue esto, es probable que seas alguien que valora vivir el presente. No te dejas abrumar por preocupaciones excesivas y tiendes a ser pragmático. El paso del tiempo no te inquieta en exceso, y destacas por tu habilidad para resolver crisis y mantener la calma. Disfrutas de la vida de manera tranquila y encuentras placer en las pequeñas cosas.

En pocas palabras, tienes una simplicidad envidiable, similar a la de un hobbit que aprecia la serenidad, la naturaleza, una buena cerveza y la comida. Dicho esto, es probable que seas reconocido por tu destacada capacidad para resolver conflictos de manera diplomática. Mantienes la calma cuando otros se descontrolan y eres rápido para encontrar aspectos positivos en las situaciones.

Si ves una ballena...

Tienes una visión ambiciosa, con metas claras en tu vida, y te destacas por ser el primero en alcanzarlas. Tu determinación es inquebrantable, y no existe desafío que no puedas superar. No obstante, tu autoexigencia te lleva a ser perfeccionista y un poco quisquilloso, lo que ocasionalmente puede generarte estrés.

No te paralizas ni te apartas de tus objetivos por nada. Asimismo, te muestras como alguien bastante centrado a la hora de tomar decisiones. Eres una persona digna de admiración, pero también suscitas envidia en terceros; sin embargo, dificilmente te afectan los comentarios de las ‘ovejas’ a tu alrededor.

¿Cómo se originaron estos tests?

Los tests visuales, también conocidos como pruebas de agudeza visual, se originaron como una forma de evaluar la calidad y capacidad del sistema visual humano. Su desarrollo ha sido gradual a lo largo de la historia, con diferentes métodos y técnicas utilizados en diferentes períodos de tiempo.

Uno de los primeros registros de pruebas visuales se encuentra en la antigua Grecia, donde los médicos utilizaban métodos rudimentarios para evaluar la visión de sus pacientes. Estos métodos incluían el uso de símbolos y letras para evaluar la capacidad de lectura y reconocimiento visual.





