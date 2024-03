Cuando me enteré de la existencia de este test visual, no pude ocultar mi asombro, pues prometía revelarme el tipo de persona que soy, siempre y cuando yo indicara la posición en la que duermo. Acepto que, con cierta duda, me animé a participar en la prueba y luego viví una experiencia única. Realmente, inigualable. Ahora sé quién soy. Espero que tú también decidas sumarte a este contenido. ¡No hay pierde! Solo mira con atención la imagen de abajo. Tu respuesta debe estar basada en las alternativas que están presentes en la mencionada ilustración. Está prohibido contestar cualquier cosa. Sigue mi consejo y todo estará muy bien. Ningún usuario se ha arrepentido de haber hecho lo que te digo.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se aprecia a una mujer durmiendo en distintas posiciones. Estoy seguro que te sientes identificado(a) con una de las escenas. Simplemente sé sincero(a). Los resultados de la prueba te dejarán boquiabierto(a), pero ten en cuenta que no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra a una mujer durmiendo en diferentes posiciones. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Posición al dormir 1:

Si duermes en esta posición, eres gentil, vulnerable, tímido(a) y sensible. Siempre ayudas a los demás. En tu vida profesional, destacas por ser una persona seria. Piensas demasiado en cosas que no puedes controlar.

Posición al dormir 2:

Si duermes en esta posición, eres una persona muy introvertida. Te encanta la rutina. Te tomas en serio las críticas y opiniones de los demás. También sobresales por ser perfeccionista.

Posición al dormir 3:

Si duermes en esta posición, eres una persona sociable, divertida y buena. Los demás pueden confiar en ti. Entiendes la importancia de tener contactos.

Posición al dormir 4:

Si duermes en esta posición, no demuestras tu debilidad a la hora de comunicarte con la gente. Te encantan los deportes y las aventuras.

Posición al dormir 5:

Si duermes en esta posición, eres una persona abierta a las relaciones, a los cambios y las nuevas experiencias. Destacas por ser suspicaz. No confías fácilmente en los demás. Te es difícil tomar grandes decisiones.

Posición al dormir 6:

Si duermes en esta posición, eres una persona segura de sí misma y leal. Para ti, la amistad está por encima de todo. También sobresales por ser empático(a).

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

