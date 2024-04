Cada ser humano cuenta con un miedo en particular. Te comentaré el mío. Cuando era un pequeño, siempre tenía temor caminar por puentes o mirar desde pisos elevados, pues la altura me generaba pánico. Gracias a mi valentía, pude equilibrar este rasgo negativo de lo profundo de mi ser. Es probable que también tengas pavor a un animal o situación inesperada; sin embargo, hoy conocerás cómo superarlos con un nuevo test visual de Depor que consiguió gran popularidad en Internet por las respuestas interesantes que brinda, según la opción que escojas. Quizás te estés preguntando cuánto demorarás, pero será menos de lo imaginado y, como resultado, obtendrás una importante información. ¡No lo pienses más y lee las instrucciones señaladas en el siguiente párrafo!

Imagen del test visual

En esta oportunidad, el desarrollo de este ejercicio mental será demasiado simple. Mirarás un total de tres marcos que presenta, cada uno, un diseño llamativo. Obsérvalas y analiza cuál escogerías. Tómate el tiempo que necesites porque no existirá un segundo intento. Antes de comenzar, ten en cuenta que esta prueba tiene como finalidad entretenerte, pues no posee una validación científica.

TEST VISUAL | Estos juegos son preferidos por los usuarios de Internet. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

MARCO 1

Las decepciones te han generado una gran inseguridad, pues su efecto ha sido tan desgarrador que no sabes qué pasos realizar para nuevamente confiar en las personas. Este temor podrá culminar si cambias las perspectivas de aquellos seres humanos; es decir, tomarse el tiempo de conocerlas.

MARCO 2

Este es un gran momento para que realices una transformación emocional de tu persona que enfrenta con optimismo todos los desafíos del destino. Deshazte de esa carga pasada que no te permite estar tranquilo tal como algunas personas que te hicieron daño en años anteriores. Lo recomendable sería aceptar y tener la mentalidad positiva de que cosas mejores vendrán en un futuro.

MARCO 3

Tu mayor temor es no conseguir los objetivos planteados en la vida y no permitirías que otros te superen en ese ámbito. Estos sentimientos negativos te bloquean y no te permiten mostrar tu mejor versión. Lo recomendable sería que no te compares y sigue tu propio camino, pues “cada uno va a su ritmo”.

