¿Quién no ha dicho alguna mentira en su vida con tal de no tener problemas? Probablemente la mayoría. Recuerdo que mencionaba uno que otro engaño piadoso a mis padres cuando cometía una travesura con tal de no recibir una llamada de atención, pero lo preocupante sería que estés acostumbrado a declarar frecuentemente falseades a cualquier persona o sitio que te dirijas. Es probable que, en estos momentos, pienses si cuentas con este rasgo negativo y lo podrás descubrir de una forma simple con un test visual. Con las instrucciones que te brindaré en las siguientes líneas, conocerás si estás familiarizado a expresar falacias en gran parte de tus días y trates de mejorar ello con la finalidad de que mantengas una buena relación con otros individuos en un futuro.

Imagen del test visual

Te presento la ilusión óptica de hoy. Obsérvalo y es posible que hayas captado una de estas dos figuras: un encendedor o un rostro. La silueta que mires primero, grábalo en tu cerebro porque ese será el encargado de indicarte si eres una persona mentirosa o no. También ten en cuenta los siguientes puntos:

Tienes un intento por realizar.

No podrás cambiar de opción una vez hayas jugado.

TEST VISUAL | Este tipo de pruebas son perfectas para desarrollar en los ratos libres. (Foto: Pinterest / Depor)

Resultados del test visual

UN ROSTRO

En gran parte de tus días, estás acostumbrado a decir mentiras, pero no necesariamente que afecten a los demás, pues estás aparentando ser una persona que realmente no eres. Al momento de socializar, sueles inventar falacias a tal punto de convencer; sin embargo, te estarías engañado a ti mismo porque demuestras que no posees un buen estado emocional.

UN ENCENDEDOR

En diversas ocasiones habrás dicho mentiras piadosas, pero no sería de forma recurrente. Mayormente, estás acostumbrado a decir verdades pese a que sean demasiadas “crudas” para otras personas. La finalidad de ello es que te gustaría recibir la misma autenticidad, pues esperas que sean sincero contigo.

¿Te fascinó resolver este test visual porque conociste un poco más sobre tu personalidad? Estas pruebas son muy interesantes y entretenidas durante los tiempos libres. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si te interesa participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

