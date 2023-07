Es claro que deseas saber más sobre tu forma de ser. Si no fuera así, no estarías en esta nota de Depor. Como llegaste hasta aquí, tengo que decirte que estás muy cerca de descubrir si eres una persona auténtica o no. Todo gracias a un test visual. Créeme que es estupendo porque hasta ahora no salgo de mi asombro por la información que recibí.

Si sueles ingresar a esta página web, te has percatado que hay otras pruebas muy buenas, como “la que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “la que revela todo sobre ti, de acuerdo al anillo que elijas”. La que estás a punto de resolver no te va a decepcionar. Se convertirá en una de tus favoritas porque solo consiste en indicar qué captaste primero en la imagen que me encargué de dejar líneas más abajo.

¿Qué captaste primero en esta imagen?

No creas que la mentira te servirá aquí. Solo sirve la sinceridad. Como posibles respuestas están los corazones y la mariposa, ya que esos elementos son los únicos que están presentes en la ilustración del test visual. Apenas des tu respuesta, debes ir a la sección de resultados, los cuales no poseen validez científica. Soy consciente que hay personas que señalan lo contrario, pero la verdad es esa.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color morado, te muestra dos corazones y una mariposa. (Foto: MDZ Online)

Estos son los resultados del test visual

Corazones:

Si viste primero los corazones, no odias a nadie. Jamás dañarías a alguien de manera intencional. No eres alguien que guarde rencor. Siempre tratas de perdonar. Eres una persona bondadosa, amable, atenta y auténtica. No te interesa lo que otros opinen sobre ti. No prejuzgas.

Mariposa:

Si viste primero la mariposa, das buenos consejos. Inspiras confianza. Eres una persona detallista, creativa y muy cariñosa. Resuelves rápidamente cualquier problema.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

