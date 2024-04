Una fascinante actividad que está captando la atención de los usuarios de Internet son los test visuales. Pese a que mayormente se debe elegir una opción, existe otro tipo de prueba que es más sencilla y entretenida de realizar ya que solo se usa los ojos: me refiero a las ilusiones ópticas. Si estás interesado por desarrollar uno de estos, te presentaré esta nueva evaluación que ha conseguido comentarios positivos porque revela si alguien es valiente en todo momento. Desde mi experiencia, quedé conforme con lo que leí, pues sentía que me estaban describiendo y no dudé en enseñártelo para que obtengas la misma vivencia. ¿Ya lo decidiste? En caso de ser afirmativo, conocer las instrucciones a seguir en el siguiente párrafo. ¡Diviértete al máximo!





Imagen del test visual

En caso hayas mirado la imagen, habrás captado una de estas dos siluetas: un árbol o un par de manos. Trata de mantener en tu mente aquella figura que visualizaste a primera vista porque esa se encargará de indicarte si la valentía está en tu interior. ¿Listo para conocer los resultados? Antes de ello, recuerda que esta actividad no presenta una validación científica, pues tiene como propósito entretenerte.

TEST VISUAL | ¿Qué figura captaste en la ilusión óptica? (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

¿OBSERVASTE UN ÁRBOL?

Eres una persona que has mostrado valentía en todo momento. Hubo momentos en que sentías gran temor, pero tuviste las agallas para afrontar dicho pavor, aplicando medidas estratégicas. Rendirte no es una opción para ti, pues sigues adelante a pesar que las cosas se están poniendo difíciles. ¡Eres un ser perseverante!

¿TE PARECIÓ MIRAR UNA MANOS?

Por lo general, pretendes evitar situaciones o actividades que te generan miedo o ansiedad. No te sueles arriesgar por ningún momento, pues no tolerarías caer derrotado y prefieres conformarte con lo que tienes. Eso no sería lo único, ya que también eres indeciso en grandes tramos de tu vida.

¿Te fascinó resolver este test visual porque conociste un poco más sobre tu personalidad? Estas pruebas son muy interesantes y entretenidas durante los tiempos libres. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si te interesa participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?