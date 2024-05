Estás en el lugar correcto si lo que deseas es conocer tu verdadera personalidad. Lo digo sin temor a equivocarme porque te he traído un test visual capaz de brindarte esa información más rápido que lo que puedas llegar a imaginar. En esta prueba solo tienes que indicar cuál es el diseño que más te gusta. Sí, tu respuesta la darás basándote en las opciones que hay en la imagen de abajo. Está prohibido mencionar algo que no está en la ilustración. Por favor, aprovecha la oportunidad que se te acaba de presentar. En varias redes sociales no se deja de hablar sobre esta evaluación. Vive la experiencia de resolverla y acabarás sabiendo muchas cosas acerca de tu forma de ser.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se pueden apreciar seis diseños. Míralos bien para que luego contestes cuál es el que más te gusta. Cuando des tu contestación, accederás a los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes diseños. Tienes que indicar cuál es el que más te gusta. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Diseño 1:

Si seleccionaste este diseño, no te gusta lo superficial. Desarrollas relaciones muy estrechas con tus amigos. Para ti, la sinceridad y la dedicación son fundamentales en temas del amor.

Diseño 2:

Si elegiste este diseño, no te agradan las limitaciones. Siempre le das un toque personal a todo lo que haces. Eres fiel a tus principios y creencias. Necesitas libertad. Te encanta el arte.

Diseño 3:

Si seleccionaste este diseño, tratas de participar en todo lo que te interesa. Tienes cualidades de líder. Te encanta la aventura. Siempre intentas salir de la rutina.

Diseño 4:

Si elegiste este diseño, siempre buscas un momento para divertirte. Eres un poco reservado(a), ya que eso te aporta tranquilidad, desenfado y serenidad. Muchas veces, las reglas no permiten que seas tú mismo(a).

Diseño 5:

Si seleccionaste este diseño, eres una persona responsable. Consideras que tu honor y dignidad están por encima de todo. Actúas con seriedad.

Diseño 6:

Si elegiste este diseño, evitas a las personas de temperamento frío que no muestran humanidad. Te apoyas en los demás para aumentar tu confianza. Jamás estás satisfecho(a). Siempre buscas la perfección.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.