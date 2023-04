No vamos a ir con rodeos. Seremos directos contigo. Ahora mismo tú puedes descubrir si eres una persona humilde o no. Simplemente debes participar en el test visual de esta nota de Depor, que consiste en decir qué captaste primero en la imagen. ¡Oportunidad única que debes aprovechar sí o sí!

En la ilustración de esta prueba solo hay dos opciones: la casa y la hoja. Te lo recalcamos para que no vayas a mencionar otro elemento. Si no respondes con sinceridad, no podrás saber cómo eres realmente. En otras palabras, no pienses en mentir. ¡Ya te avisamos! ¡Después no comentes que no lo hicimos!

Los resultados del test visual están más abajo. Todos te sorprenderán, pero debes tener en cuenta algo importante: no poseen validez científica. De cualquier manera, no perderás tu tiempo participando en la prueba ni tampoco en las otras que abundan en Depor. Por ejemplo, está la que puede revelar quién quiere engañarte, según la cantidad de leones que observes en una imagen.

Imagen del test visual que revelará si eres humilde

Esta imagen, que posee un fondo de color celeste oscuro, te muestra dos dibujos: el de una casa y el de una hoja. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Casa:

Si viste primero la casa, eres una persona extrovertida, alegre, generosa, atenta, bondadosa y humilde. Siempre estás predispuesto(a) a ayudar sin esperar nada a cambio. Jamás te limitas a hacer nada porque consideras que el paso por este mundo es muy corto. Muchos admiran tu forma de vivir.

Hoja:

Si viste primero la hoja, posees grandes metas. Eres ambicioso(a). Tienes tus ojos puestos en el futuro. Te es difícil disfrutar el hoy. Te gustan los buenos tratos. Curiosamente, tratas a los demás de la misma manera que te tratan. Te ven como alguien tranquilo(a), pero por dentro sueles estar a punto de estallar como un volcán en erupción.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

