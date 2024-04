Al discutir con diversas amistades, siempre hubo la posibilidad de que estos seres importantes me dijeran palabras totalmente ofensivas que sí me dolieron por sus significados. En un momento, me sentía mal por dichas expresiones, pero traté de comprender que estas acciones ocurren mayormente cuando están enojados; por eso, es crucial mantener el control de nuestras emociones. ¿Tú consideras que podrías herir con tus términos? Lo descubrirás con este nuevo test visual de Depor desarrollado por una gran cantidad de participantes que no dudaron en recomendar por las acertadas descripciones. ¡No lo piensas más y conoce más sobre tu personalidad en pocos segundos!

Imagen del test visual

Hoy visualizarás una ilusión óptica. En caso de haberte fijado en la imagen, es probable que hayas notado cualquiera de estas dos figuras: un foco o unas rosas. Ten en cuenta que la silueta que miraste primero deberás recordarlo porque te revelará si hieres con tus palabras. ¿Listo para descubrir el mensaje?

TEST VISUAL | Esta ilusión óptica se ha convertido en el preferido de los usuarios. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

¿EL FOCO VISTE PRIMERO?

Eres una persona sarcástica, burlona y habitualmente sueles insultar, sin medir las consecuencias de tus palabras. Es más, no eres consciente de lo que dices y crees que todo lo tomarán a broma. Eso demuestra que presentas 0 empatía con los sentimientos de los demás.

¿VISUALIZASTE UNAS ROSAS?

Eres empático en todo momento, pues siempre te pones en el lugar del otro y comprendes cómo tus palabras pueden afectar. Es más, cuando existe un conflicto, sueles manejarlo con calma e instauras la comunicación para que se solucionen las cosas a la brevedad posible.

