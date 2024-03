Considero que lo bueno se comparte y por eso decidí presentarte este test visual luego de haber participado en el mismo. Realmente, no me arrepiento de haber sumado a la prueba, ya que gracias a ella pude averiguar la clase de persona que soy. Sí, me brindó la información en un dos por tres. Mucho más rápido que lo pude haber imaginado. Solo tuve que indicar cuál de los atrapasueños, que se encuentran en la imagen que acompaña la nota, es mi favorito. Dar esa respuesta es muy fácil. No te quita bastante tiempo. Pero ojo a esto: está prohibido mentir. Si engañas, pierdes la posibilidad de conocerte a la perfección. Varios usuarios cometieron ese error y ahora lamentan haber actuado así.

Imagen del test visual

¿Cuántos atrapasueños hay en la imagen del test visual? Cinco. Ninguno es igual a otro. Cuando ya sepas cuál es tu preferido, será momento de que leas los resultados de la prueba. Con respecto a estos, te aclaro que no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco atrapasueños. Indica cuál es tu favorito. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Atrapasueños 1:

Si este es tu atrapasueños favorito, eres una persona amigable, sociable, genuina y confiable. Tus emociones, a veces, pueden desbordarse. Tienes la capacidad de ser alguien indiferente.

Atrapasueños 2:

Si este es tu atrapasueños preferido, eres una persona pura de corazón. Tratas de motivar a todos los que ayudaron en algún momento. Si algo no va como quieres, puedes llegar a sentirte aislado(a).

Atrapasueños 3:

Si este es tu atrapasueños favorito, te gusta mantener la imagen positiva que los demás tienen de ti. Eres el centro de atención de mucha gente. Te encanta estar rodeado(a) de personas. Cuando estás solo(a) por bastante tiempo, te deprimes.

Atrapasueños 4:

Si este es tu atrapasueños preferido, siempre pones primero el bien de los demás antes que el tuyo. Eres una persona introvertida. Las palabras de los demás pueden herirte, pero no lo demuestras.

Atrapasueños 5:

Si este es tu atrapasueños favorito, tratas de alejarte de cualquier negatividad. Te gusta tener el control de todo. No quieres que te juzguen y por eso te guardas tus sentimientos y pensamientos. Sabes cómo crear un misterio a tu alrededor.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

