Desde hace varios años participo en test visuales porque me permiten conocerme mejor. Constantemente aparecen nuevos y eso ayuda a que sigan siendo tema de conversación en varias redes sociales. Si me preguntas cuál es el que está llamando la atención ahora mismo, debo mencionarte el de aquí. La prueba realmente es excelente. Te permitirá averiguar qué tipo de persona eres cuando escojas uno de los símbolos que se encuentran en la imagen que acompaña la nota. Ojo que te tienes que quedar con el que más te guste. No puedes escoger cualquiera. Eso está prohibido. Si actúas correctamente, la información que leerás será precisa. ¡Ya estás avisado(a)!

Imagen del test visual

¿Cuántos símbolos hay en la imagen del test visual? Seis y todos son diferentes. Tal vez te agraden varios, pero solo puedes seleccionar uno. Piensa bien antes de tomar una decisión. Los resultados de la prueba no se moverán. Están más abajo, pero ojo que estos no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis símbolos distintos. Elige uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Símbolo 1:

Si seleccionaste este símbolo, no te agrada hablar sobre ti mismo(a) ni tampoco llamar la atención. Eres una persona muy tímida y sensible. Sabes escuchar a los demás.

Símbolo 2:

Si elegiste este símbolo, te encanta estar rodeado(a) de belleza y naturaleza. Eres una persona artística, romántica y sensible.

Símbolo 3:

Si seleccionaste este símbolo, eres una persona posesiva. Tienes cualidades para liderar grupos. Realizas tus tareas con mucha dedicación.

Símbolo 4:

Si elegiste este símbolo, eres una persona optimista, interesante, sabia y viajera. Tienes un espíritu libre. Te encanta conocer gente, culturas y explorar distintos lugares.

Símbolo 5:

Si seleccionaste este símbolo, eres una persona valiente y justa. Jamás te das por vencido(a). Siempre te esfuerzas al máximo para lograr todo lo que te propones.

Símbolo 6:

Si elegiste este símbolo, te gustan las fiestas. Te agrada estar con amigos. Eres una persona muy espontánea y divertida. Siempre estás sonriendo. Detestas el aburrimiento.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.