Cada persona suele expresar un sinfín de emociones dependiendo de lo que le ocurra. Por suponer, me considero un individuo que acostumbra a estar feliz por los sucesos que acontecen en mi vida, sea como conseguir un logro o enterarme de un hecho inesperado que será de gran beneficio, pero esto puede cambiar de forma rápida. Bajo esa línea, te contaré que, anteriormente, desconocía qué sentimiento era el que me representaba hasta que conocí un ejercicio divertido que está encargado de revelar información relevante sobre nuestra personalidad: me refiero a un test visual. Sus resultados fueron totalmente acertados cuando los leí y espero que también cause la misma sensación en ti si te animas a jugarlo. ¿Listo?

Imagen del test visual

A continuación, notarás una imagen que contiene cuatro tipos de ventanas que poseen diseños y colores sumamente interesantes. Tal como los otros juegos mentales que has realizado, tendrás que seleccionar una de ellas con el objetivo de que conozcas su información oculta. Cuentas con una sola oportunidad, pues no habrá posibilidad de un segundo intento. ¡Analiza y elige bien!

TEST VISUAL | Cada ser humano cuenta con emociones distintas. (Foto: freepik)

Resultados del test visual

¿ELEGISTE LA VENTANA 1?

La empatía es lo que más resalta en ti, pues te entregas el máximo hacia otras personas. Tu bondad te da la posibilidad de convertirte en un gran amigo y compañero porque consideras que debes cuidar y proteger a quienes te rodean, pero aceptas que la soledad te está acechando poco a poco.

¿LA VENTANA 2 ES TU PREFERIDA?

En caso de seleccionar esta ventana, la emoción que te domina es la felicidad. Sientes que la vida no está para vivir malos momentos y pretendes disfrutarlo al máximo. Te entusiasman las nuevas experiencias y no dudas en afrontarlos cuando se te presentan. Habitualmente, presentas un bueno humor y creas ambientes agradables a las personas que te rodean.

¿TE ANIMASTE POR LA TERCERA VENTANA?

Eres una persona que está inclinada hacia la melancolía, que sería tu emoción más predominante. Siempre tienes el pensamiento “todo tiempo pasado fue mejor” y no dudas en regresar a dichas épocas en caso se te dé la oportunidad. Producto de esto, el futuro te genera cierta inquietud porque se presenta como algo incierto.

¿LA VENTANA CUATRO CAPTÓ TU ATENCIÓN?

El entusiasmo es la emoción que te caracteriza. Cuando aparece un desafío, rendirte no es una opción para ti; por el contrario, tratas de afrontarlo con la mejor actitud posible, pero esto puede ser un factor en contra en caso no sepas manejar esta vibrante energía, pues te permitiría tomar decisiones equivocadas que te afectarían.

