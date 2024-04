Hasta el sol de hoy, me he caracterizado por socializar y conversar por largas horas con otras personas. No me agrada estar en silencio o detectar que no haya un tema para platicar. Gracias a ello, conocí una gran cantidad de amistades que se convirtieron sumamente importantes en mi vida; sin embargo, hay individuos que les cuesta comunicarse por diversas razones personales. ¿Tú eres un ser tímido? Si aún posees esta duda en tu mente, eso se culminará con este test visual que decenas de usuarios lo están desarrollando a cada minuto por esta razón: los mensajes son acertados y motivadores. No trates de ocultar tu curiosidad y descubre más de tu personalidad con estas pruebas populares.

Imagen del test visual

¿Sientes que estás observando dos figuras en la imagen? No te sorprendas porque estás en la razón. Este gráfico oculta las siguientes siluetas: un árbol y un lápiz. La dinámica de esta prueba es que deberás pensar cuál observaste primero y de esa forma, conocerás si eres tímido. Antes de que leas los resultados en el siguiente párrafo, te comento que este test visual tiene como finalidad entretenerte, pues no posee validación científica.

TEST VISUAL | Son dos figuras que se ocultan en esta ilusión óptica. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

¿APRECIASTE UN ÁRBOL PRIMERO?

Disfrutas de la presencia de otras personas en cualquier evento que asistas. No tienes temor por iniciar una conversación; por el contrario, te desesperas cuando no estás hablando con alguien. La seguridad que presentas es increíble y eso ha permitido que hombres y mujeres alaguen ese rasgo de ti.

¿UN LÁPIZ FUE LO QUE OBSERVASTE?

Te sueles sentir incómodo o cohibido en situaciones sociales, habitualmente cuando existe una gran cantidad de personas. Te cuesta socializar o entablar una conversación con los demás, pues sientes que no eres bueno para formar una amistad, pero estás equivocado. Recuerda que existen hombres y mujeres que les agradará pasar tiempo contigo.

