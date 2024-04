Me considero una persona afortunada porque cuando quise conocer mi verdadera forma de ser, encontré este test visual capaz de brindarme esa información de una manera sumamente rápida. Si ahora tú deseas saber todo sobre tu personalidad, no dudes en participar en la prueba. Créeme que es magnífica. Simplemente debes mirar la imagen que acompaña la nota de Depor para luego indicar cuál es el ojo que más te gusta. Esa respuesta es fundamental. Por lo tanto, contesta con honestidad. No pienses en mentir. Te harías un daño que tranquilamente puedes evitar. Como ya te dije todo lo necesario, ¡adelante! ¡No permitas que pase más tiempo sin sumarte al contenido del momento!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay nueve ojos. Claramente, todos son distintos. Estoy seguro que uno te agrada más que al resto. Ese es el que tienes que seleccionar para acceder a los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra nueve ojos. ¿Cuál es el que más te gusta? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Ojo 1:

Si seleccionaste este ojo, permites que casi cualquier persona ingrese a tu vida y a tu corazón. Consideras que es mejor correr el riesgo que esconderte de los demás. No sueles mostrar tus miedos e inseguridades.

Ojo 2:

Si elegiste este ojo, siempre tratas de dar una buena impresión y hacer lo correcto. No muestras tus emociones. Consideras que tus acciones tienen un significado en la vida de los demás.

Ojo 3:

Si seleccionaste este ojo, no hablas con nadie sobre tus pensamientos oscuros. Eres una persona que intenta encontrar su lugar en el mundo.

Ojo 4:

Si elegiste este ojo, te gusta premeditarlo todo. A veces, te cuesta dejar de pensar tanto las cosas.

Ojo 5:

Si seleccionaste este ojo, eres como una red de contradicciones. Cambias constantemente de ánimo.

Ojo 6:

Si elegiste este ojo, eres muy sensible. Las pequeñas cosas pueden llegar a impresionarte. Lloras y sonríes fácilmente. Percibes todo y no olvidas nada.

Ojo 7:

Si seleccionaste este ojo, eres una persona perspicaz, cariñosa y energética. Tomas decisiones rápidas.

Ojo 8:

Si elegiste este ojo, tienes creencias e intereses inusuales. No te agradan las reglas.

Ojo 9:

Si seleccionaste este ojo, entiendes bien a las personas y el mundo en general. Sabes cuando alguien te está mintiendo.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

