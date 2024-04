Cada ser humano cuenta con recuerdos o experiencias malas que dejaron marcas en su interior y desean que esos momentos no se vuelvan a repetir. Te comentaré que a mí me han dolido las mentiras dichas por las personas que más confiaba, pues consideraba que no me fallarían, pero me equivoqué. ¿Te gustaría qué heridas emocionales posees? Es seguro que estás ansioso por conocer sobre tu profundo ser y lo sabrás con este nuevo test visual creado por Depor. Aquellos usuarios de Internet que lo realizaron, no dudaron en recomendarlo porque sus mensajes suelen ser interesantes y, en mayoría de los casos, se sintieron identificados. Si pretendes jugarlo, lee las instrucciones que están en el siguiente párrafo.

Imagen del test visual

En esta imagen, notarás tres siluetas de perros que están realizando diversas acciones. Para ti, ¿cuál es el que está demostrando felicidad? Analízalo y elige una opción. Cuando hayas seleccionado, conocerás el mensaje respecto a la herida emocional que posees. Ten en cuenta lo siguiente: no existe un límite de tiempo y jugarás en una sola oportunidad.

TEST VISUAL | Explora con calma las opciones y elige una de ellas. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

PERRO 1

La herida que debes sanar es el abandono. Las razones de esto se deben a experiencias anteriores que viviste en la infancia o plena adolescencia. El consejo que te brindaré para ello es que trates de tener más confianza en ti mismo y que tengas en mente que la soledad no es mala, pues te permitirá conocer tus cualidades positivas y en qué mejorar.

PERRO 2

Consideras que la traición no te ha permitido mostrar tu mejor versión, pues estás ocultando tus buenos sentimientos para no salir lastimado. Toma esas malas experiencias como enseñanzas. Recuerda esto siempre: existen y habrá personas acostumbradas a hacer trampa por el simple hecho de obtener algún beneficio. ¡Tú sigue obrando bien!

PERRO 3

La injustica que sentiste a lo largo de tu vida es la herida emocional que no te permite ser feliz. Pese a que hayas obrado con total lealtad y sinceridad, recibiste a cambio maldad. Pensarás que la forma más adecuada de reaccionar sería guardar un resentimiento o vengarte, pero eso no te hará sentir conforme; por el contrario, aceptar el perdón es el camino correcto.

¿Te fascinó resolver este test visual porque conociste un poco más sobre tu personalidad? Estas pruebas son muy interesantes y entretenidas durante los tiempos libres. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si te interesa participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

