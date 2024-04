Siempre he considerado que uno debe andar por las calles sabiendo cómo es realmente. Eso, para mí, es fundamental. Por eso, desde que me enteré de la existencia de los test visuales, no he dejado de participar en los mismos. He encontrado varios que son muy buenos, pero uno que me ha dejado boquiabierto es el de aquí. ¿El motivo? Pues, te cuento que la prueba puede sacar a la luz la verdadera personalidad de cualquier persona. Sí, en serio. Y todo en un dos por tres. Si quieres vivir esa experiencia, selecciona una de las puertas que están en la imagen que acompaña la nota. La que más te guste es la correcta. Con esa te tienes que quedar. Está prohibido elegir otra. Ya estás avisado(a).

Imagen del test visual

¿Cuántas puertas hay en la imagen del test visual? Seis. Todas son diferentes, así que míralas bien porque luego no podrás cambiar tu respuesta. Como no se ha establecido un límite de tiempo, relájate. Con respecto a los resultados, te digo que estos son impresionantes, pero ojo a esto: no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis puertas diferentes. Elige una. (Foto: namastes.net)

Resultados del test visual

Puerta 1:

Si seleccionaste esta puerta, tienes una gran capacidad para organizar, persuadir y guiar. Todos te escuchan. Eres una persona decidida, optimista y activa. Te encanta comunicarte, tener nuevas experiencias y ayudar.

Puerta 2:

Si seleccionaste esta puerta, sueles pensar antes de decir algo. Eres una persona pacífica. No confías rápidamente en los demás. No te acostumbras rápido a la gente.

Puerta 3:

Si seleccionaste esta puerta, sueles pensar lógicamente. Eres una persona muy testaruda. Convencerte de algo es casi imposible. No te interesa lo que los demás crean de ti. Te gusta ser un poco distante.

Puerta 4:

Si seleccionaste esta puerta, te encanta la vida. Siempre tratas de ver el lado bueno de todo lo que pasa. Eres audaz. Te adaptas rápidamente a los cambios.

Puerta 5:

Si seleccionaste esta puerta, aprecias la amistad. Eres una persona sociable y artística. Te gusta fantasear, crear y cambiar algo. Sabes cómo atraer a la gente. No estás dispuesto a elegir una pareja por interés.

Puerta 6:

Si seleccionaste esta puerta, sabes escuchar, ayudar y simpatizar. Eres una persona muy sensible. No te gusta discutir, maldecir y resolver conflictos. Por esa razón, evitas los problemas.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

