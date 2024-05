Me siento muy bien y considero que es gracias a este test visual, pues me permitió conocer cuál es mi verdadera forma de ser en un dos por tres. Eso es algo que quería desde hace ya buen tiempo y al fin puedo decir que mi deseo se hizo realidad. Este día jamás lo olvidaré. Si tú también estás con ganas de saber todo sobre tu personalidad, te invito a desarrollar la prueba. No lo pienses tanto. Anímate. No se te pedirá nada de otro mundo. Simplemente mira la imagen que acompaña la nota y luego selecciona una de las conchas marinas. Tiene que ser la que más te agrade. No otra. Te pido que por favor no mientas. Aquí solo sirve la sinceridad. ¡Guerra avisada no mata gente!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay ocho conchas marinas. Ninguna es igual a la otra. Por lo tanto, míralas bien porque al final te tendrás que quedar con la que más te guste. Si te preguntas si los resultados de la prueba poseen validez científica, la respuesta es “no”.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra muchas conchas marinas. Tienes que escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Concha marina 1:

Si seleccionaste esta concha marina, no puedes decirle “no” a los demás. Siempre piensas en las consecuencias antes de tomar una decisión. Eres muy amable.

Concha marina 2:

Si elegiste esta concha marina, eres una persona soñadora. Te encanta crear. Siempre concentras tu energía en proyectos.

Concha marina 3:

Si seleccionaste esta concha marina, atraes a los demás con tu energía. Siempre eres el centro de atención. Eres una persona segura, encantadora, divertida, sensible, sociable, inteligente y vulnerable.

Concha marina 4:

Si elegiste esta concha marina, te gusta poner orden en el caos y estar entre la gente. Eres una persona sociable. Los demás se sienten bien a tu lado.

Concha marina 5:

Si seleccionaste esta concha marina, las personas confían en ti fácilmente. Eres ingenioso(a), honesto(a) y brillante. Siempre tienes una historia interesante que contar.

Concha marina 6:

Si elegiste esta concha marina, no puedes evitar atraer a los demás, ya sea por tu belleza física o carisma. Quieres una vida estable y tranquila.

Concha marina 7:

Si seleccionaste esta concha marina, consideras que tus pensamientos e ideas son muy importantes. Eres una persona introvertida, reflexiva e inteligente.

Concha marina 8:

Si elegiste esta concha marina, eres una persona independiente, autosuficiente y fuerte. Sabes muy bien lo que quieres. No te da miedo perseguir tus sueños.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.