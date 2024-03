¿Quién no ha sentido alguna vez miedo? Seguramente todos los seres vivos de este planeta. El temor es una emoción natural que surge ante la aparición de una amenaza o peligro, según declaran diversos especialistas. Esto se puede manifestar de diversas formas como físicas o psicológicas. Por suponer, mis mayores pavores desde que solo era un pequeño niño son cuando estoy a una elevada altura o me encuentro en espacios estrechos, pero, ¿tú conoces cuál es tu mayor terror en esta vida? Probablemente indiques que no; sin embargo, pronto lo conocerás al desarrollar un test visual creado por Depor, cuyas respuestas han impactado a aquellos usuarios que lo realizaron. No trates de pensarlo y sumérgete en jugar esta prueba que se ha convertido en una de las actividades mentales más preferidas de Internet.

Imagen del test visual

¿Cómo debes jugarlo? Simple. Visualiza la imagen de este test visual y notarás que existen tres pares de alas con distintos diseños. Trata de imaginar por un momento que te convertirás en un ángel y tendrás que seleccionar una de ellas para volar. Cuando estés decidido, aquella figura te brindará cuál es tu mayor miedo. ¿Preparado?

TEST VISUAL | Elige un par de alas y conocerás una importante información. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

ALAS 1

En caso de seleccionar esta opción, está revelando que tu mayor temor es ser rechazado en cualquier aspecto de la vida. Presentas una inseguridad tremenda sobre la reciprocidad de sentimientos y la estabilidad en tus relaciones interpersonales. Anhelas contar con una conexión profunda y armoniosa con las personas que aprecias, pero este miedo es más grande.

ALAS 2

Tu más grande miedo en esta vida es que no cumplas lo que has prometido ante tus familiares. Sientes una gran responsabilidad por cumplir aquellas metas que tienes en mente porque pretender generar orgullo a tus padres y hermanos. Recuerda que, probablemente, no se pueda efectuar lo que anhelamos, pero lo importante es que no te des por vencido. ¡Inténtalo siempre!

ALAS 3

La soledad y el sentimiento de no ser apreciado es aquel miedo que cargas todos los días. Probablemente, este temor lo acumulas desde que eras un pequeño, debido a la poca cercanía con tus padres. Para superar esto, debes buscar el perdón hacia tus seres queridos con el fin de liberarte y sanar tu corazón.

