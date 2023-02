¿Estás en tu hogar y no sabes qué hacer para divertirte sanamente? ¿Qué te parece si participas en un acertijo visual que ha destacado por su nivel de dificultad? El de esta nota consiste en ubicar la palabra ‘PORTE’ en la imagen, pero solo cuentas con 7 segundos para completar esa misión.

Como queremos ayudarte, vamos a darte unos consejos para que cantes victoria en el desafío. El primero es que, de ser posible, vayas a un lugar donde nada ni nadie pueda distraerte. Sí, la concentración es fundamental aquí. Cada segundo cuenta. No pienses en otra cosa que no sea el objetivo.

La segunda recomendación que te damos es que abras los ojos lo más que puedas. ¿Para qué? Para que observes detenidamente la ilustración elaborada por MDZ Online. Si solo le das un vistazo te quedarás con la idea de que nada más hay palabras ‘CORTE’ y eso no es verdad.

Mira aquí la imagen del acertijo visual

A simple vista no se aprecia la palabra ‘PORTE’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del acertijo visual

Si pasaron los 7 segundos y no fuiste capaz de encontrar la palabra ‘PORTE’, no fuiste capaz de superar el aertijo visual, pero no te sientas mal, ya que todo esto es un simple juego. A continuación podrás saber dónde está exactamente en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘PORTE’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un acertijo?

Un acertijo visual es lo que hará que tu día no sea aburrido. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales o retos virales.

¿Te gustaría participar en otro acertijo?

Quienes tengan ganas de participar en otros acertijos visuales deben saber que hay muchos en la página web de Depor. No todos tienen el mismo nivel de dificultad (unos pueden ser sencillas de superar, mientras que otros bien complicados), pero sí poseen el mismo objetivo: entretener a la gente.

