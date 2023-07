La fórmula del éxito en la amistad no está escrita, es más, nadie la tiene y ni se consideraría éxitos. A todos nos ha pasado que podemos ser buenos amigos de nuestros amigos o simplemente, no serlos y tener conocidos. Hoy, te traigo este test de personalidad que a mí me sirvió y que sé que cambiará tu visión. Si buscabas situarte de dónde vino este ejemplar, es de los que nos trajeron “ obtén el consejo que necesitabas según el animal que veas primero ” y “ mira si eres un sabio o un ser simplón según lo primero que tus ojos puedan captar ”, tips que cambiarán tu vida. Prepárate para lo que leerás, que te dejará sin palabras.

Muchas personas solo se fijan en el barco y las nubes, pero pocas son más profundas y ven el puente. Abre los ojos para este test de personalidad, mira con atención, responder y te sorprenderás, pues no todos logran ver lo mismo ni mucho menos las tres opciones.

Observa la imagen del test de personalidad

Quiero sorprenderte una vez más, razón por la cual te traemos un test de personalidad que podría revelarte cómo eres percibido por los que consideras tus mejores amigos, tan solo con responder qué figura o imagen te captó más la vista.

Ver nubes, puente o barcos te revelará si les caes bien a tus mejores amigos o no. (Foto: Genial.Guru)

Mira los resultados del test de personalidad

Viste el puente

Si viste el puente primero, la razón por la que eres un experto en lo que respecta al amor es que tienes una mente abierta. Mientras que otros pueden ser rápidos para juzgar, te tomas tu tiempo cuando se trata de diferentes personas y diferentes situaciones. Para ti, las personas son complicadas y cambiantes, y es por esa razón que quieres darles una segunda oportunidad. Eres consciente de que no todo somos iguales y que cada persona es un mundo diferente, cada ser humano ha pasado por distintas etapas y procesos. Tu corazón y mente abiertos te convierten en un socio y consejero maravilloso. Tu corazón está en el lugar correcto y eso lo sabes, sin embargo, debes de tener cuidado con ser demasiado amable con las personas que no lo merecen. Recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que muchas sonrisas pueden tener en el fondo un puñal.

No viste el puente, pero sí nubes

Si primero viste las nubes, la razón por la que eres un experto en lo que respecta al amor es que siempre confías en tu instinto. Y eso es algo que has hecho durante toda tu vida. No es que no confíes en la gente y seas una persona huraña, lo que pasa es que a veces la gente te ha decepcionado, pero gracias a tu instinto has podido salir de ello. Simplemente tu instinto nunca te ha fallado. Cuando las personas acuden a ti con historias de sus luchas románticas, tú simplemente respondes con tu intuición, incluso si es algo que les resultará difícil de escuchar, no tienes miedo ni te tiembla la voz de decirlo.

No viste el puente, pero sí botes

Si viste los barcos primero, entonces la razón por la que eres un experto cuando se trata de amor es porque eres una persona demasiado honesta. Crees que la clave para resolver cualquier problema, incluso uno romántico, es la honestidad y de eso no tienes ninguna duda. Dices la verdad, sin importar cuán difícil sea para los demás escucharla. Lo que dices es un soplo de aire fresco para muchas personas que buscan algún consejo. Eso sí, tenga cuidado a pesar de que sea un experto en la verdad, tome en cuenta que algunas personas no quieren escuchar la verdad. Así que prepárate para lidiar con aquellas personas a las que no les guste escuchar las cosas como son y también respétalo.

¿Conoces qué es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos test están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los test de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

Características de los test de personalidad

Preguntas estructuradas : los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los test de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos test evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los test de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los test de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los test de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.

Otros test para que resuelvas