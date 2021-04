Los retos virales se han vuelto parte del pasatiempo de muchos cibernautas, esto debido a que son un escape del estrés ocasionado por la pandemia. ¿Te crees en la capacidad de poder resolverlo? El siguiente desafío visual de los rehiletes sigue teniendo millones de adeptos a las pruebas visuales, por lo que te invitamos a divertirte como muchos lo han hecho.

No te vamos a engañar, la prueba visual es difícil y ello se ve evidenciado en la poca cantidad de usuarios que han dicho “lo logré”, pero nosotros no queremos desanimarte. Para ubicar a los mencionados objetos en la imagen, debes tener mucha paciencia. Como podrás observar en la gráfica de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades.

Si bien no tiene mucho tiempo de circulación en Internet, apenas apareció llamó la atención de los usuarios que viven en países como México, Estados Unidos y España. ¿El motivo? Su alto nivel de dificultad. Los internautas, que buscan aprovechar sus tiempos libres participando en un buen desafío, vieron esa característica muy atractiva. Así como ellos, tú también puedes sumarte a esta prueba visual. ¿Qué esperas?

IMAGEN VIRAL

Ubica los 5 rehiletes que son diferentes al resto del reto viral. (TL)

¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca a esos rehiletes diferentes en la imagen. Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, tienes menos de 30 segundos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que hay muchos otros en la foto. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

SOLUCIÓN DEL RETO

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral para que no estés dándole más vueltas al desafío. Si miras detenidamente la imagen, se repiten casi todos los colores de los rehiletes, pero algunos muestran un color de más, otro de menos, o el orden distinto, así que ahí radica la solución. Sin duda, este desafío incluye aspectos que quedaban más allá de la imaginación.

Solución: aquí están los 5 rehiletes que son diferentes al resto del reto viral. (TL)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

