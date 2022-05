¡Imperdible! Como bien sabemos, son miles los usuarios que, a través de videos en las redes sociales, dan a conocer diferentes anécdotas que viven cada vez que asisten a restaurantes o bares, desde reclamos sobre los precios de los productos o la atención de los empleados. Sin embargo, en esta ocasión, el protagonismo se lo ha llevado un joven, que dejó una insólita suma de dinero en un lugar que asistió con sus compañeros de universidad. Eso sí, esta publicación no tardó en viralizarse en la plataforma de TikTok.

Fue el usuario @hsjsudbsbd, quien compartió dos clips en el que se escuchan diversos audios de WhatsApp que un joven mexicano le envió a otra persona, con quien acudió a un restaurante. Aquí, le hace un duro reclamo sobre lo que consumió en el local y la mala actitud que tuvo al retirarse: se fue sin pagar el total de su consumo.

“Pagué 2 mil varos por vos. Te tragaste seis enchiladas y una malteada con doble crema chantilly. Te juro estás cabrón… la limonada cuesta 60 pesos. ¿Cómo se te ocurre? ¡Pediste una orden de brochetas, la limonada y sushi, ¿y vas a pagar 50 varos?”, se le escucha decir a la persona afectada.

Cabe resaltar que, en un momento de la conversación, se dejó a entrever que esta no es la primera vez que ocurre esto. “Ya me la hiciste tres veces. Todas la cenas a las que fui con vos y me pediste que te ayude, lo hice y arreglé todos tus problemas”, mencionó el amigo indignado por el hecho.

Fue el que más consumió, pero el que menos pagó: la reacción de su amigo es viral. (Video: TikTok)

Asimismo, en un segundo clip, el hombre le reiteró la pésima actitud que tuvo con él y le afirmó que fue la persona que más gasto de todos los asistentes. “Yo debería haber pagado solo 400 pesos o menos, pero vos dejaste 50 pesos y te fuiste. La cantidad que debés es de 590 pesos. Fuiste el que más consumió”, aseveró.

Por el momento, ambos videos ya acumulan más de un millón de visualizaciones y miles de comentarios en la plataforma de TikTok. “Y yo me siento mal por pedirle a mi amigo para unas papas”, “Gente como él hay que mantenerla alejada”, fueron algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

