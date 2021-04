Una mujer ha logrado llamar fuertemente la atención en TikTok y en otras redes sociales por protagonizar un video viral donde comparte la “regla de las 72 horas”. ¿Quieres saber en qué consiste? En esta nota te explicamos todo.

La joven, cuyo usuario de TikTok es @lottiehenderson1, impactó bastante por que dicha regla, según su criterio, se puede aplicar en las relaciones amorosas. En su publicación realizada el 2 de abril del presente año, ella comenzó diciendo que si algo no importa después de 72 horas, nadie hizo nada.

Después continuó: “Si no sientes la necesidad de reaccionar después de 72 horas, no lo hagas”. Para culminar su video viral, la mujer manifestó: “Y si alguien sabe que estás sufriendo y no se comunica contigo en 72 horas, no le importas”.

Debido a toda la explicación que dio la joven, miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, quedaron totalmente impactados y decidieron agradecerle por haberla dado a conocer. “Cómo me hubiera gustado escuchar estas palabras en mi adolescencia”, “qué genial manera de analizar todo”, “estupenda regla”, son algunos de los comentarios que podemos encontrar en la publicación.

Como el video ganó tanta popularidad desde su aparición en TikTok, un gran número de internautas optó por replicarlo en varias redes sociales. Dicho accionar convirtió el clip en una verdadera sensación viral. Si aún no lo ves, ¿qué esperas?

