Como todos los domingos, la temporada 2 de ‘Luis Miguel: la serie’ volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego del estreno de su cuarto capítulo: ‘Ayer’, el mismo que abarcó nuevos pasajes de la vida del cantante mexicano, a quien se le vio muy entusiasta por el mundo de los vinos, al punto de querer comprar su propio viñedo para crear un brebaje “Tan único como su creador”, tal y como reza su slogan. ¿Cuál es la verdad de ‘Único’, el vino creado por el ‘Sol de México’? Aquí los detalles.

Tal y como se pudo observar en el cuarto capítulo de la serie que revive la vida y obra de Luis Miguel desde sus inicios, el cantante mexicano decidió comprar un viñedo nada más y nada menos que en Chile debido a su gusto por el brebaje extraído de las uvas, y a su condición auditiva provocada por el famoso accidente en Lima, en medio de un concierto allá por 2005.

Así se lo reveló a Michelle, su hija, a quien le contó que los doctores le advirtieron que no podría volver a cantar como antes. En esta misma línea, y a pedido del propio Luis Miguel, sus representantes empezaron con las negociaciones con el viñedo chileno, el mismo que tiempo después se encargaría de producir el vino del ‘Sol’ bajo el nombre de ‘Único’.

Efectivamente, este brebaje existió y fue elaborado por el enólogo Aurelio Montes y Luis Miguel en la viña Ventisquero, esto según información que dio a conocer el portal especializado Copa Wine. Respecto al valor del vino del cantante mexicano, se sabe que esta bebida alcanzó un precio entre los 15 mil pesos al por mayor y 25 mil, de acuerdo al envase que se adquiera.

Así luce el vino 'Único', brebaje exclusivo de Luis Miguel fabricado en Chile (Foto: Difusión)

Según la página oficial del vino de Luis Miguel, este brebaje es un Cabernet Sauvignon con un 15% de Syrah (cultivada en Valle del Maipo), tiene un 13% de alcohol y expele “aroma a frutos negros que llevan posteriormente a aromas a cassis y bayas rojas con toques de vainilla”. Además, se detalle que la bebida pasa catorce meses en una barrica antes de se envasado.

¿Todavía se produce el vino de Luis Miguel?

La respuesta es no. No obstante, se sabe que aún quedan algunos ejemplares en el mundo, aunque bien es cierto que llevan varios años guardados y son vendidos a personas muy particulares, lo que explica el alza de su precio. Sobre la producción de ‘Único’, la página detalló: “Dejó de producirse en Chile, pues no se renovó el contrato con la viña ventisquero… ojalá Luis Miguel reconsidere la decisión”, publicaron en sus redes sociales.

¿Qué más veremos en ‘Luis Miguel: la serie’?

Además de todo lo mencionado anteriormente con ‘Único’, la segunda entrega de ‘Luis Miguel: la serie’ mostrará el encuentro del cantante con su hija Michelle Salas, a quien no reconoció por muchos años. Será la actriz Macarena Achaga quien da vida a Salas y en el video se observa el reproche que ella le da por haberla abandonado durante once años.

No obstante, esto no es todo. Y es que también se tratará la salud del ‘Sol de México’, quien en 2018 aseguró en una entrevista que padecía tinnitus (zumbidos provocados a la exposición de sonidos altos), y cómo esto afecto su carrera hasta la actualidad. Asimismo, la intriga seguirá presente con las extorsiones, robos y engaños a los que Luis Miguel fue expuesto durante su vida.

Por último, en el ámbito romántico, son pocas las pistas que maneja el tráiler, pero aparece una vez más la actriz Camila Sodi en el video, quien interpreta a Isabela Camil, con quien Luis Miguel vivió un romance en su juventud. Sin duda, esta nueva entrega promete y mucho. ¿Te lo vas a perder? Recuerda que la serie consta de 8 capítulos, los mismos que Netflix estrenará uno a uno cada domingo.