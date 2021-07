Como ha sido a lo largo de la pandemia por el COVID-19, los retos virales inundaron las redes para hacernos la vida más difícil -creemos que sí, aunque para algunos sí que los divirtió, los entretuvo, les dio más herramientas para fortalecer su lado cognitivo-. Sin embargo, hoy nos toparemos con una prueba psicológica que nos dará luces de qué tan inteligente somos. ¿Cómo es eso posible? Te decimos que una pista de ello tendrás, pero para ello debes ser muy minuciosa y cuidadoso, pues solo tu respuesta fidedigna de qué fue lo primero que viste te lo dirá a continuación.

Para esta ocasión, el reto es sencillo. Tienes que mirar las imágenes que presenta la prueba de personalidad y decirnos qué es lo que más llamó tu atención de la gráfica que verás. Recuerda que esta prueba ha sido la sensación en las últimas semanas y corresponde a un test que con solo responder a la pregunta de la nota -¿qué es lo primero que ves en la gráfica?- te permitirá conocer el nivel de tu inteligencia en la actualidad. ¡Vamos, sabemos que te interesará mucho! Ojo, no bajes más para conocer respuesta y hacer trampa.

Vamos, seguro que ya quieren ver la imagen más amplia e ir a lo que los trajo hasta aquí. Pues esta es la composición. Lo único que te pide el test es que te quedes con solo lo primero que realmente veas, no dudes ni trates de pensar en todas las posibles respuestas. Pero ojo, no hagas trampas y ve primero la imagen antes de la solución.

IMAGEN DEL TEST

Dinos qué es lo primero que ves y conocerás el nivel de inteligencia que posees. (Heraldo de México)

RESPUESTAS DEL TEST

Rostro de una mujer

Quizás lo primero que viste fue el rostro de una mujer esto significa que tienes un nivel de análisis alto y muy pocas cosas escapan de tu visión, sueles ser muy analítico y pensar antes de actuar.

Tu nivel de inteligencias es alto y siempre analizas la situación así como lo que piensas antes de decirlo, eres un buen amigo y te preocupas por los demás pero no sacrificarías tu felicidad por la de alguien más.

Mariposa

En cambio si en tu caso viste a la mariposa, entonces la inteligencia no es tu fuerte pues eres una persona que en lo emocional destaca más, eres muy buen amigo y te preocupas por tu familia y amigos al grado de que si ellos no son felices tu no lo eres, debes comenzar a ser menos aprensivo y disfruta tu vida así como de la soledad, pues es una realidad que no sabes estar solo.

No es que seas menos inteligente simplemente eres menos racional y analítico por ello las áreas de artes, música o creativas se te dan muy bien.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

