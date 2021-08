Las polémicas situaciones no escapan de ningún evento, y los Juegos Olímpicos de Tokio no son la excepción. El más reciente momento lo protagonizó el pesista chileno Arley Méndez, quien luego de despedirse de la competencia afirmó haber consumido marihuana antes de la cita.

Méndez tuvo su debut y despedida en los Juegos Olímpicos al quedar en blanco en la prueba de halterofilia masculino de 81 kilos. Esto luego de fallar los tres intentos de envión.

Tras su eliminación, el atleta reveló que consumió marihuana a dos meses de Tokio 2020. Unas polémicas afirmaciones que van de la mano con su retiro definitivo de la disciplina, según comentó el deportista chileno.

El representante del Team Chile logró levantar 160 kilos en su primer intento, pero falló en el segundo con 163 y en el tercero con 165, por lo que quedó en blanco ubicándose en la última posición de la clasificación general.

Arley Méndez estuvo cerca de no competir en Tokio 2020 tras haber sido sancionado por consumo de cannabis, pero su penalidad se levantó el último 28 de julio de forma extraordinaria. Ahora bien, lo más llamativo de la participación del chileno-cubano fueron sus declaraciones, que dieron la vuelta al mundo.

“Esto es una mier**. Tomé la decisión de retirarme del levantamiento de pesas, del deporte. Voy a dedicarme a otras cosas. Me iba a retirar hace tiempo, pero tengo que alimentar a mi familia. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho”, comenzó diciendo para TVN.

Una semana en Cali estaba decepcionado y tomé la marihuana. Qué atleta hace eso 48 horas antes de medirse. Lo hice adrede para irme al car***. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones, no aguanto más. Espero que me entiendan”, añadió. “No pude cumplir con lo que esperaba, cumplir con el país. Quedé descalificado. No di puntaje, quedé último. No estoy conforme. Quería hacer algo bueno para despedirme de esto”, sentenció.