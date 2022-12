La historia demanda ciertos pasajes en la carrera de Lionel Messi que lo relacionan con algunos nombres como el de Carlos Rexach, ex futbolista y DT del argentino en las divisiones menores de Barcelona. En declaraciones en Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad habló sobre el Mundial del jugador de PSG y además realizó un pedido a Messi que ha dado la vuelta al mundo.

“Cuando falló el penal ante Polonia, dije: Uh, otra vez van a cuestionar a Messi, pero tiene tanto mérito este gran Mundial de Messi, porque esta llevando una presión encima que cualquier otro humano no podría llevar, porque la gente cree que Messi lo está solucionado todo y eso es difícil que siempre ocurra”, dijo.

Sobre su candidato para Qatar 2022, se ‘colocó' la camiseta de Argentina y mencionó que le gustaría verlos ganar la Copa del Mundo por Lionel Messi. Además, resaltó la cantidad de partidos que jugó en su carrera profesional y los goles que viene anotando.

“Particularmente me gustaría que Messi ganara un Mundial. Tuvo que pasar muchos momentos complicados y escucho a muchos simpatizantes argentinos que están con Maradona sobre Messi, pero a nivel de resultados, de títulos conseguidos y de rendimiento no se pueden comparar nunca Messi y Maradona. Messi jugó 1.000 partidos, 800 goles y no sé cuantas asistencias. Hace 20 años que están en la élite. No se le puede pedir mas”, explicó.





El mensaje a Messi

Por último, resaltó su buen momento realizando un pedido del cual no se ha hablado sobre Messi. La idea de retirarse es uno de los temas que mencionó un jugador como Cristiano Ronaldo. Sin embargo, para Rexarch, es algo que también debería hacer Lionel.

“Es una cuestión muy personal, pero si Messi ganará el Mundial es para decir: bueno señores, hasta aquí hemos llegado, a la selección le he dado todo esto y más y sería como un broche de oro y debería retirarse siendo campeón del mundo, porque después de eso, no puede ir más arriba. Le pediría que se retire si gana el Mundial, porque es el broche de oro”, remató.





Recibe n uestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR