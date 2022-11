Chilevisión (CHV) es uno de los canales de televisión más antiguos de Chile. Originalmente llamado Canal 9, por su frecuencia de emisión, fue fundado en 1959 bajo el patrocinio institucional de la Universidad de Chile. Y este año transmitirá los 64 partidos del Mundial Qatar 2022 a pesar de que La Roja no está presente en la justa deportiva. El citado canal llevará a todos los hogares chilenos una transmisión de gran calidad, tal como han confirmados los encargados de la programación.

Los partidos se transmitirán a través de señal abierta en el canal 30 UHF de Santiago de Chile y por el Canal 711 a nivel nacional en VTR y Movistar TV Digital en el Canal 811. Será el primer Mundial de Chilevisión. La señal también podrá verse a través de su versión digital desde la web Chilevisión.cl , pero no podrán verse vía dispositivo móvil.

La señal de Chilevisión, un canal de televisión abierta chileno, propiedad de Warnermedia, ofreció a su distinguida audiencia y sin costo alguno la transmisión de los partidos de la Selección de Chile en el proceso de las Clasificatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022. Y ahora hará lo mismo con los encuentros de la fase final de la Copa de la FIFA.

Chilevisión se hizo con los derechos de transmisión de la selección de Chile luego una negociación con un importante aliado: Mediapro. El citado grupo audiovisual español pagó a la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) la suma de 120 millones de dólares y así ganó la licitación.





Calendario del Mundial de Qatar 2022





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor





TE PUEDE INTERESAR