Cristiano Ronaldo ha sido el gran protagonista de la conferencia de prensa previa al partido entre Portugal y Marruecos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El cuadro europeo enfrenta a su par africano este sábado en el estadio Al Thumama de Doha y el seleccionador Fernando Santos ha dedicado gran parte de la comparecencia ante los medios para referirse a la sonada suplencia del ‘Bicho’ el último martes ante Suiza en la instancia de octavos.

En primer lugar, Santos negó que Cristiano Ronaldo haya amenazado con dejar la selección de Portugal en pleno Mundial por no ser titular ante Suiza. Además, dio todos los detalles de la charla en la que le confirmó al veterano delantero que sería suplente ante los helvéticos.

“Tuve una conversación con Cristiano Ronaldo. Hablamos sobre la selección portuguesa. Fue antes del encuentro ante Suiza para decirle por qué iba a ser suplente. Le dije que no iba a ser titular en octavos de final. Él no estaba feliz con la conversación, como es normal. Pero fue una conversación normal donde cada uno mostró su punto de vista. Una conversación normal”, dijo Santos.

El DT de Portugal entiende la frustración que siente Cristiano, pero sostuvo que el jugador nunca amenazó con abandonar la concentración. “Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración”.

Con miras al partido de este sábado ante Marruecos, Fernando Santos ha pedido a los medios dejar tranquilo a Cristiano Ronaldo. El DT quiere que su capitán se concentre en el choque ante los africanos, aunque su presencia desde el arranque no está asegurada.

“Nunca me dijo que quería irse. Es hora de terminar esto y parar. Salió del vestuario ante Suiza, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Llamó a sus compañeros para agradecerles el esfuerzo... pero salió que se marchó solo. Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz”.





