Croacia vs. Bélgica se ven las caras este jueves 1 de diciembre, por la fecha 3 del Grupo F del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Zlatko Dalić son conscientes de que con un solo empate conseguirán la clasificación. Eso sí, su rival aún tiene vivas sus esperanzas para avanzar a la siguiente fase, por lo que también irá en busca de la victoria. Como era de esperarse, son muchos los hinchas que se encuentran a la espera de los mejores pronósticos para este encuentro, con el objetivo de jugar alguna apuesta. Por ello, hemos elaborado esta nota con todos los detalles de este partidazo.

Los ‘Fieros’ llegan a este tercer encuentro con la moral a tope luego de haber conseguido un abultado triunfo frente a Canadá (4-1), que seguro ayudó a despejar las dudas del empate cosechado ante Marruecos. Gracias a los cuatro puntos que sumí, al combinado de Dalic le vale solo una victoria o empate ante Bélgica para avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Ojo, en caso pierda este último choque, quedará por debajo de los ‘Diablos Rojos’ y tendrá que esperar que Marruecos tropiece ante Canadá, escuadra que ya se encuentra eliminada. Lo cierto es que su último duelo no será sencillo, ya que se topará con un rival que está necesitado y que saldrá con su mejor once titular para no quedarse fuera del Mundial en la primera etapa.

Por su parte, Bélgica está siendo una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo. El combinado de Roberto Martúnez aún no levanta cabeza y con solamente un punto sumado, se jugará él todo y el nada en un choque complicado. Si bien las sensaciones no son nada buenas, ya que está habiendo problemas internos en la selección, el plantel es algo veterano y causó que no acabe de rendir al nivel esperado.

Ahora, solo dependen de la victoria y tras haber caído ante un sorpresivo Marruecos por 0-2, mucho tendrán que mejorar para superar a un equipo como Croacia, que en la edición pasada del Mundial logró alcanzar la final.

Cabe resaltar que Croacia y Bélgica se han enfrentando en solo una ocasión en toda su historia. El encuentro se llevó a cabo en junio de 2021 y el triunfo fue para la selección de Roberto Martínez, que se impuso 1-0 gracias al solitario tanto del delantero Romelu Lukaku.

CASAS DE APUESTAS CROACIA EMPATE BÉLGICA Te Apuesto 2.66 3.36 2.66 Betsson 2.72 3.45 2.65 Inkabet 2.70 3.30 2.65





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor