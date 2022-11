Croacia y Canadá se ven las caras este domingo 27 de noviembre por la fecha 2 del Grupo F en el Mundial Qatar 2022. Los europeos no ganaron en la primera jornada y necesitan los tres puntos para acceder a octavos de final. Este grupo lo comparten con Bélgica y Canadá quienes se enfrentarán horas antes. El duelo se jugará en el estadio International Khalifa. Como era de esperarse, son muchos los hinchas que esperan este encuentro para jugar alguna apuesta con el pronóstico que llega a continuación.

Ya rueda la segunda jornada de la Copa del Mundo, siguen en curso las acciones del Grupo F y habrá un duelo entre dos selecciones con amplia diferencia de poderío, pero que podría también tener sorpresas en nivel futbolístico. Este grupo también tiene como protagonistas a Bélgica junto a Marruecos.

Croacia no tuvo un debut auspicioso en el Mundial Qatar 2022. Los actuales subcampeones del mundo no pudieron marcar e igualaron sin goles ante Marruecos. La expectativa sobre los croatas se mantenía alta, pero esto quedó en el olvido.

Ahora, se muestran obligados a ganar este partido para no llegar comprometido a la jornada final ante Bélgica. Para este partido, Zlatko Dalic no se propone hacer variantes y jugarían con la misma oncena que se midió ante los africanos. Eso sí, de no ganar, podría quedarse fuera del Mundial.

Canadá fue uno de los regresos más esperados a la Copa del Mundo. El combinado norteamericano solo había participado del Mundial 1986 en México, y esta vez lideró la eliminatoria de CONCACAF con mucha altura y solidez. En su estreno en el Grupo F cayó 1 a 0, pero hizo un gran partido ante una de las selecciones más fuertes como la belga.

De hecho, tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja en el primer tiempo, pero Thibaut Courtois le atajó un penal a Alphonso Davies. Si bien está último en el grupo, Canada tiene esperanzas: a priori, ya se sacó de encima al rival más duro, y además lo hizo con un nivel más que aceptable.

Casas de apuestas Croacia Empate Canadá Te Apuesto 2.16 3.32 3.49 Betsson 2.15 3.45 3.60 Inkabet 2.15 3.30 3.60





