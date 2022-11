Reconocido como una de las cadenas más importantes de Latinoamérica, Directv Sports emitirá el Mundial Qatar de manera exclusiva. La entidad se encargar de llevar a sus hogares los partidos de LaLiga, Serie A y posee los derechos de la Copa Sudamericana. En Perú, ha tenido la oportunidad de transmitir Liga 1. Para la Copa del Mundo, podrás disfurtar de Directv +, Directv Sports 2 y también la opción de Directv GO para poder ser visto desde tu dispositivo móvil, ordenadores y SmarTV.

DIRECTV es un sistema de televisión satelital subsidiaria de AT&T Corporation con sede en California, Estados Unidos. Incluye una gran variedad de programación con canales de deportes, familia, películas, noticias, entre otros. Además, ofrece la posibilidad de ver su señal de en televisores, computadores y aparatos móviles para todos los miembros de un hogar.

Cabe recordar que la fase de grupos comenzará el próximo 20 de noviembre con el partido entre Qatar y Ecuador, y durará hasta el 2 de diciembre, cuando queden definidos los 16 equipos que participarán de los octavos de final, que empezarán un día después.

¿Qué ofrece DirecTV Sports?

Transmisión En Vivo: Los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA en VIVO y con la mejor calidad.

Dimensión CATAR: Todo lo que sucede en la Copa Mundial de la FIFA en un solo lugar, grupos, selecciones, resultados y todo el contenido exclusivo de DSports.

Player Interactivo: Tu eliges como ver el partido con las multicámaras, multiángulos y la rueda del tiempo para volver a un momento exacto y destacado del partido.

Replay de Partidos: Puedes revivir los partidos completos o mirar los resúmenes para no perderte nada.

Play FIFA interactivo: Multicámara, multiángulo, para revisar los mejores momento del partido, estadísticas en vivo y vivir toda la emoción del Mundial de Catar 2022 por DIRECTV.





¿En qué países está presente DIRECTV?

DIRECTV, fundado el 17 de junio de 1994, es un proveedor de servicios estadounidense, pero tiene presencia en varios países de América Latina como Argentina, Aruba, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, México, Brasil, Trinidad y Tobago y Venezuela.





Señales básicas de DirecTV Sports

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

*Válido para Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador





Satélite SimpleTV (solo para Venezuela)

Canal 111 (SD)

Canal 610 (SD/HD)

Canal 612 (SD/HD)

Canal 1610 (HD)

Canal 1612 (HD)

Dónde ver DirecTV Sports+

Canal 613 (SD)

Canal 1613 (HD)

*Válido para Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador

Dónde ver DirecTV Sports 2

Canal 612 (SD)

Canal 1612 (HD)

*Válido para Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





