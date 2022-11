Ecuador vs. Senegal EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la tercera jornada del grupo A del Mundial Qatar 2022 este martes 29 de noviembre del 2022 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Internacional de Khalifa. El partido podrá ser visto a través de las señales de Directv Sports, El Canal del Fútbol (ECDF), GOL Mundial, DTV GO, Latina TV y TeleAmazonas. No te pierdas los detalles y minuto a minuto del partido.

La ‘Tricolor’ y los ‘Leones de la Teranga’ llegaron a la fecha de cierre con chances claras de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo. La victoria y el empate sirve para cumplir con el objetivo al cuadro de Gustavo Alfaro. Incluso, la derrota favorecerá a los sudamericanos, pero depende de la caída de Países Bajos frente al anfitrión, ya eliminado.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Senegal en el Mundial Qatar 2022?

México – 9:00 a.m.

Perú – 10:00 a.m.

Ecuador – 10:00 a.m.

Colombia – 10:00 a.m.

Venezuela – 11:00 a.m.

Bolivia – 11:00 a.m.

Argentina – 12:00 m.

Chile – 12:00 m.

Uruguay – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Brasil – 12:00 m.

España – 4:00 p.m.

A pesar de que hay varios escenarios que benefician a Ecuador, el técnico aclaró que “saldremos a ganar” y agregó que no habrá lugar para la especulación. En ese sentido, Enner Valencia, golpeado frente a los neerlandeses, saldrá del inicio. Es baja Jhegson Méndez por acumulación de amarillas y su lugar debe ser tomado por José Cifuentes para hacer pareja en el medio con Moisés Caicedo.

De su lado, Senegal tiene la obligación de ganar para ir a los octavos de final. El empate le servirá solo si el cuadro local en el torneo hace la heroica ante Países Bajos. “Respetamos a Ecuador, pero hemos preparado bien el partido y esperamos obtener la victoria”, manifestó el seleccionador Aliou Cissé en la víspera.

Ecuador vs. Senegal: canales de transmisión

México – SKY Sports

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV, Red Uno

Argentina – DirecTV Sports, TeleCentro, TyC Sports

Chile – DirecTV Sports, ChileVisión, Canal 13

Paraguay – Tigo Sports

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV, TeleDoce, Canal 4, Canal 10

Brasil – SporTV, Globo

¿Dónde ver online Ecuador vs. Senegal en el Mundial Qatar 2022?

México – ViX

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play, ECDF Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, TyC Sports Play

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

Ecuador vs. Senegal: posibles alineaciones del partido

Ecuador: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Plata, Cifuentes, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada.

Senegal: Mendy; Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs; Mendy, Gueye, Diatta; Sarr, Boulaye Dia, Diedhhiou.

¿Dónde jugarán Ecuador vs. Senegal en el Mundial Qatar 2022?





