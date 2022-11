Nadie se puede perder la participación de los dirigidos por Gustavo Alfaro. El Canal del Fútbol ha confirmado ya de manera oficial que transmitirá para nuestro país todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Dicha televisora anunció que transmitirán los partidos comprobatorios de la Tri, entre otras cosas más. ECDF funciona bajo la vía de suscripción en su sitio web oficial, la plataforma de Youtube, DIRECTV, TV Cable, Claro, CNT, Movistar TV y Netlife.

Luego de una Eliminatoria Mundialista en la que el equipo quedó cuarto, todos los ojos se colocaron en los partidos amistosos que jugó Ecuador, con miras a lo que será este mundial, donde quedó en el Grupo A frente al anfitrión Qatar, Holanda y Senegal.

Apuntando a la Copa del Mundo, desde hace meses atrás, los derechos de televisión son comercializados por FIFA en más de 200 países, con el objetivo de vender señales en exclusivas.





¿Dónde ver El Canal del Fútbol?

Para ver los partidos de la selección de Ecuador te dejamos hasta tres opciones, en donde podrás seguir la señal en vivo. Además, conoce cuánto cuesta cada plan.

TVCABLE (canales 214 SD y 745 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluido impuestos al mes.

CNT (canales 3 SD y 777 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes.

DIRECTV (canales 655 SD Y 1655 HD), con programación 24/7 en una suscripción de $6 incluidos impuestos al mes.

Cómo contratar el canal del fútbol en Ecuador

Ahora puedes suscribirte en más de 50.000 puntos de venta en todo Ecuador. Recarga y vive cada encuentro a través de tu smartphone, tablet, computador o smartTV. Envía ECDF al 7447 o entérate aquí. Se debitará de tu saldo o cargará a tu factura.





El Canal del fútbol por YouTube

También tienes la posibilidad live streaming de seguir todo el contenido de ECDF mediante su plataforma de YouTube, donde tiene más de 1 millón de suscriptores. Puedes acceder aquí.





¿Cuándo debuta Ecuador en Qatar 2022?

El elenco que lidera Gustavo Alfaro será el que inaugure, al lado de Catar, la Copa del Mundo. El compromiso entre ambos representativos para pactado para el domingo 20 desde las 11 de la mañana en el estadio Al Khor.

Luego, el combinado sudamericano se medirá el viernes 25 de Países Bajos y cerrará su participación en el grupo A contra Senegal el martes 29.





Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





