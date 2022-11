España vs. Costa Rica EN VIVO y EN DIRECTO vía DIRECTV Sports, Teletica, TD Más, RTVE Play, Latina, Fútbol Libre y TyC Sports se miden por la fecha 1 del Grupo E del Mundial Qatar 2022. El compromiso está pactado para este miércoles 23 de noviembre desde las 11:00 a.m. en el estadio Al-Thumama, bajo la dirección del árbitro qatarí Mohammaed Abdulla Mohammed. La ‘Furia Roja’ cuenta con un plantel renovado a comparación de Rusia 2018 y, si bien más del 80% de sus convocados debutarán en una Copa del Mundo, no deberían tener problemas para doblegar a los ‘Ticos’, que en el papel es la selección más débil del grupo. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias en la web de Depor.

España vs. Costa Rica: posibles alineaciones

Unai Simón; Daniel Carvajal, Eric García, Pau Torres, Aymeric Laporte; Gavi, Koke, Carlos Soler; Ansu Fati, Álvaro Morata y Nico Williams Costa Rica: Esteban Alvarado; Carlos Martínez, Daniel Chacón, Oscar Duarte, Bryan Oviedo; Douglas López, Roan Wilson, Anthony Hernández, Bryan Ruiz, Álvaro Zamora y Joel Campbell.





