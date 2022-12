El partido de Francia vs. Polonia en el Mundial Qatar 2022, por los octavos de final, mostró una peculiaridad con Jules Koundé. El defensa ingresó al campo con una cadena de oro en el cuello, algo que no está permitido en un duelo de fútbol profesional. El DT de Francia, Didier Deschamps, habló sobre lo sucedido y mostró su molestia ante esta acción por parte del futbolista.

“No está permitido llevar esos objetos. Los jugadores no pueden llevar pulseras, collares o relojes (para evitar lesionarse o lesionar a un adversario, regla que se aplica desde las escuelas de fútbol). No sé qué tiene en su collar, sé que Jules es un poco supersticioso. Lo lleva en los entrenamientos. No sé lo que significa”, dijo Deschamps.

Asimismo, contó un poco de lo que habló con el jugador luego del partido resaltando que este tipo de objetos no deben usar en el juego y es algo que está estipulado en el reglamento. No dudo en echarse la culpa por no notar este detalle en la previa.

“Le dije: “tienes suerte de que no estaba delante de ti, sino...”. El árbitro nos había advertido que en cuanto hubiera una interrupción del juego... Los jugadores tampoco empiezan un partido con un reloj o unas gafas de sol. Eso no está permitido. Creía que se la había quitado, pero al parecer no lo hizo. La culpa es nuestra”, mencionó el DT ‘galo’.





¿Qué dijo Koundé?

Jules Koundé fue centro de atención durante algunos segundos del partido entre las selecciones de Francia y Polonia, disputado este domingo, por octavos de final del Mundial Qatar 2022. La razón no fue otra que iniciar el encuentro usando dos collares, situación que hizo que el juego se interrumpa por un momento.

Tras el duelo llevado a cabo en el Estadio Al Thumama, el defensa que milita en Barcelona se refirió al particular hecho y su respuesta provocó la risa de los periodistas ubicados en la zona mixta. “Me olvide, no va a volver a pasar”, dijo Koundé.





¿Cuándo vuelve a jugar Francia en Mundial Qatar 2022?

Al final, Francia ganó 3-1 a Polonia y clasificó a cuartos de final del Mundial. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ahora chocará con el ganador de la llave entre Inglaterra y Senegal. A la espera de conocer al adversario, está confirmado que el próximo cotejo de ‘Les Bleus’ será este sábado 10 de diciembre en el Estadio Al Bayt, a las 2:00 p.m. (hora peruana y colombiana).





