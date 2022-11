Gol Mundial de Movistar Plus: descargar y cómo ver partidos de fútbol de Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 ya se encuentra entre nosotros y en España muchos amantes del deporte rey se preguntan cómo seguir la transmisión de todos los partidos de la Copa de la FIFA. Para este año, Movistar Plus ha lanzado para todos sus clientes la señal de Gol Mundial, una canal que se encargará de llevar a todos los hogares los 64 partidos de la justa deportiva. Ya sea un choque de fase grupos, octavos, cuartos, semifinales o la mismísima final, nadie se perderá un solo detalle de la competencia. Así como también podrán disfrutar las presentaciones de la selección de Luis Enrique.

Gol Mundial, el canal producido por Mediapro, se volcará con la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 y emitirá los mejores reportajes, los resúmenes más completos, las declaraciones de los protagonistas y los análisis de los expertos. No faltará absolutamente nada.

Gol Mundial y Gol Mundial 2, cuyos diales finalmente serán el 57 y el 58, han levantando una gran expectativa entre los clientes de Movistar Plus. Solo quedaría por incorporar las versiones de esos canales en Ultra Alta Definición, en los diales 443 y 444.

En los encuentros de la tercera fecha del Mundial 2022, que se celebrará entre el martes 29 de noviembre y el viernes 2 de diciembre, habrá dos horarios para seguir los cuatro enfrentamientos diarios, a las 16.00 horas y a las 20.00 horas (España), momento en el que el segundo canal disponible, Gol Mundial 2, contará con emisiones.

Los clientes de Movistar que tengan contratado el paquete LaLiga o Todo el fútbol en su oferta podrán acceder, sin coste adicional, a este canal para vivir el evento al completo. Los nuevos clientes, también podrán acceder a este contenido contratando los módulos de LaLiga o Todo el fútbol con ‘miMovistar’.





Calendario del Mundial de Qatar 2022





Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





