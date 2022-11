A poco de comenzar la fiesta. El Mundial Qatar 2022 cada vez está más cerca y el domingo 20 de noviembre se realizará la ceremonia de inauguración, que incluye una serie de espectáculos. Todo esto se llevará a cabo en el estadio Al Bayt, donde también se realizará el primer duelo entre Ecuador vs. Qatar (país anfitrión). El evento se aproxima a tener una hora de duración y tendrá lugar en la ciudad de Jor.

Con detalles por definir, se conoce que la Copa del Mundo se disputará desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre en el país de Qatar, un estado árabe ubicado al oeste de Asia. La noticia fue oficial desde el 2 de diciembre de 2010 y cada vez estamos más cerca de vivir su inicio.





¿A qué hora será la ceremonia de inauguración de Qatar 2022?

Con un estimado de una hora de duración, la ceremonia tendría lugar desde las 10:00 a.m. (hora peruana) para darle paso al partido inaugural entre Qatar y Ecuador. Sin embargo, esto también dependerá del cúmulo de artistas que dirán presente y podrían darle cierto retraso al duelo de inicio.





¿Qué artistas estarán presentes en la ceremonia de inauguración?





J Balvin

BTS

Jung-kook

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido

La participación de Shakira sigue siendo una incógnita, debido a que la cantante se habría negado a participar en la ceremonia de apertura. Esta podría ser su segunda tercera tras el 2010, donde cantó la popular melodía de Waka Waka en Sudáfrica. De no estar, se entendería que declinó la oferta tal como lo han hecho Dua Lipa y Rod Stewart, quienes han mencionado que no están de acuerdo con las políticas en contra de los derechos humanos que se efectúan en el país sede mundialista.





¿Dónde ver la inauguración del Mundial?





Perú: Latina TV, DirecTV Sports

Latina TV, DirecTV Sports Colombia: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF

Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix Bolivia: Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Unitel, Red UNO, Tigo Sports Venezuela: Televen, IVC, DirecTV Sports

Televen, IVC, DirecTV Sports Paraguay: Telefuturo, SNT, Tigo Sports

Telefuturo, SNT, Tigo Sports Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports

Canal 13, TVN, DirecTV Sports Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública

TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública Brasil: TV Globo

TV Globo Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.





¿Hay himno oficial de Qatar 2022?

Por primera vez, el Mundial de fútbol no tiene un tema característico para todo evento. De acuerdo a información de FIFA, para esta ocasión se optó por la presentación de canciones que forman parte de la banda sonora. Entérate cuáles son:

“Hayya arhbohayya” (“Better together”), de Trinidad Cardona, Davido y Aisha

“Arhbo”, de Ozuna y Gims

“Light the sky”, de Balqees, Nora Fatehi, Rahma Riad y Manal

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





