Tras largas horas de espera, la Selección de Ecuador anunció el lunes su lista de convocados para el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, un hecho que llamó la atención en la nómina de jugadores de Gustavo Alfaro, fue la no inclusión de Byron Castillo, a quien decidieron no llevar con la finalidad de evitar “injustas sanciones”, luego del arbitrario fallo del TAS. Pero, tal parece que esta no fue la única sorpresa, puesto que también se anunció la sorpresiva convocatoria del delantero Kevin Rodríguez, que esta temporada vistió la camiseta del Imbabura, un equipo que milita en la segunda división de su país.

El futbolista, nacido el 4 de marzo del 2000 en Ibarra, disputó un total de 31 partidos en la presente temporada. 27 de ellos fue como titular y se coronó como el máximo anotador de su club con 11 goles. Asimismo, el popular ‘Leopardo’, debutó con la selección nacional el pasado sábado en el empate ante Irak, en el amistoso realizado en Madrid, ingresando desde el minuto 63.

Luego de aquel compromiso, el técnico Gustavo Alfaro resaltó las cualidades del jugador y dejó abierta la opción de que vaya al Mundial. “Cada vez que lo veo a Kevin me recuerda a mis años de lucha, me recuerda a mis años de cuando estaba en el Ascenso. En un año viajé más de 44.000 kilómetros en bus para jugar partidos, y soñando con el fútbol de Primera División de mi país. Ni qué hablar un Mundial. Era otra dimensión. Pero estoy para eso, para dar oportunidades”, apuntó el DT.

Cabe resaltar que las referencias del ariete son buenas, a tal punto de que en su natal Ibarra siempre destacan sus mejores actuaciones. “Rodríguez, quien se formó en el conjunto gardenio es uno de los delanteros más potentes del segundo torneo de fútbol a nivel de clubes más importante del país”, señaló el diario ‘El Norte’, uno de los periódicos más populares de la zona.

Todo cerrado con Independiente del Valle

Tras disputar una gran temporada con Imbabura y demostrar un buen nivel en sus presentaciones en la Copa Ecuador, Rodríguez llamó la atención de varios clubes. No obstante, según diferentes medios del país ecuatoriano, aseguran que el ariete ya firmó contrato para ser nuevo jugador del Independiente del Valle y su presentación se dará cuando regrese del Mundial Qatar 2022.

Liga de Quito fue otro de los equipos que también estuvo interesado en hacerse con los servicios del futbolista y luchó hasta el final para tenerlo entre sus filas, pero fue el propio delantero quien decidió estampar su firma con los ‘Rayados’ luego de considerarlo un mejor proyecto deportivo y un gran club para continuar con su carrera futbolística.

Partidos de Ecuador en Qatar 2022

Ecuador vs. Catar, domingo 20 de noviembre a las 11 de la mañana

Ecuador vs. Países Bajos, viernes 25 de noviembre a las 11 de la mañana

Ecuador vs. Senegal, martes 29 de noviembre a las 10 de la mañana

¿Cómo se jugará el Mundial Qatar 2022?

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos : Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

de final: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

y : 17 de diciembre Final: 18 de diciembre





