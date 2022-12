La vida le dio una segunda oportunidad y esta vez lo logró. Lionel Messi consiguió la Copa del Mundo luego de que la selección de Argentina venciera a Francia en los penales en la gran final de Qatar 2022. El histórico jugador de la ‘albiceleste’ utilizó sus redes sociales para expresar su emoción tras ser campeón mundial. Publicó un emotivo mensaje donde asegura que todavía no puede creer lo que vivió en las últimas horas.

“¡Campeones del! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...”, fueron las primeras palabras de Messi en un post en su perfil de Instagram. El delantero del PSG acompañó su mensaje con una serie de fotos donde se le puede ver levantando la Copa del Mundo. En poco tiempo, el post ya tiene más de 10 millones de ‘likes’.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos”, agregó el ‘10′

Muchos fanáticos creían que Lionel Messi se retiraría de la ‘albiceleste’ luego de conseguir la Copa del Mundo, pero el astro del PSG se encargó de desmentir los rumores. Admitió su continuidad durante las celebraciones del título, y también con su mensaje en Instagram. “Vamos Argentina, cara**. Nos estamos viendo muy pronto”, escribió.

Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales (Foto: Captura de Instagram)

Messi fue el Balón de Oro del Mundial

El ‘10′ de Argentina fue coronado por la FIFA como el Balón de Oro del Mundial Qatar 2022, un premio que ya ganó en Brasil 2014, aunque en aquella ocasión su elección fue discutida. Si bien la competencia estuvo dura contra Kylian Mbappé, finalmente Messi fue el ganador del importante galardón.

Cabe destacar que el argentino marcó siete goles y dio tres asistencias en los siete partidos que disputó con Argentina en Qatar 2022. Lionel Messi marcó en todas las fases del torneo (fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final) y anotó dos goles decisivos en la gran final ante Francia.





